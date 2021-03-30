指控葛謨性騷擾又1人 已婚婦稱遭強吻

55歲的維爾稱被葛謨強吻。（阿雷德提供）

指控葛謨性騷 擾的女性29日再添一人，一名已婚女性聲稱，葛謨曾在她家門口，在未徵得她同意的情況下，捧住她的臉並粗暴強迫親吻她，並拿出了事發照片，認為葛謨此舉存在「強烈的性暗示」；葛謨律師回應稱，此舉只是葛謨常用的普通問候舉動，不論對方性別。

指控葛謨性騷的是55歲有夫之婦維爾(Sherry Vill)，她已經聘請著名女權律師阿雷德(Gloria Allred)代理此事；她表示，事情發生在2017年5月，當時葛謨正在視察格力斯鎮(Greece)受洪災襲擾的社區，維爾家就是受災戶之一；維爾當時邀請葛謨進入家中，展示嚴重的受災情況。

她說，「這時州長看著我，靠近我，握住我的手向他拉去；然後他靠近我，親吻了我的面頰；當時我還抱著我的狗，我以為他是要摸摸我的狗，但是他直接擠了過來親吻我的面頰，讓我感覺這個舉動有強烈的性暗示。」

她還說，葛謨當時還想對這一不當接觸做出解釋，說這是問候習俗，「他說，『這是義大利 人的習慣，親吻雙側面頰。』我感到很震驚，無法理解當時發生的事情；但是他的親吻行為讓我感到窘迫且奇怪，我也是義大利裔，但是親吻問候只能發生在家人之間，和陌生人不會親吻，尤其是第一次見面的陌生人。」

維爾說，葛謨在離開的時候還專門停了一下，「轉過身來說，『你很漂亮。』這讓我感到更加不適。」她說，葛謨再一次抓住她的臉然後親吻了面頰，而她的兒子也在場。

她說，「我感覺我被粗暴對待，尤其是他再次抓住我的臉親吻我的時候；他看我的眼神和他的身體語言讓我非常不適，我感覺他的行為非常挑逗，是不合適的行為，尤其是在我的家人和鄰居面前。」

維爾還說，她和葛謨接觸幾天之後，她曾接到州長辦公室職員打來的語音留言，詢問她是否願意參加州長未來舉辦的活動，「那位職員從沒有說『丈夫和我』，或者『家人和我』，只是我而已；我沒有回復這通電話。」她還說，葛謨後來還給她寄了封簽名信，裡面有當時訪問的照片，但抬頭只寫了『維爾』，而沒有提到她的丈夫。

維爾說，「這件事對我造成了長期影響，以至於一些鄰居開玩笑，說我是州長的新女朋友。」

阿雷德表示，維爾之所以一直保持沉默，是因為家人擔心遭到葛謨報復；她說，她和維爾將前往州檢察長詹樂霞(Letitia James)，告知維爾願意配合調查；目前已有十人指控葛謨有過不當行為。

葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)對此發布聲明稱，葛謨的行為只是普通的問候，「自然災害發生的時候，州長會經常用擁抱和親吻安慰民眾；我之前就表示，州長在過去40年來，無論對男對女，都會用擁抱或親吻面頰、前額、手背來問候。」