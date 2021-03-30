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30歲以上紐約客 今起可預約打疫苗…16歲下周就輪到了

記者和釗宇／紐約報導
全州30歲以上居民30日起可預約接種疫苗。（市長辦公室提供）
全州30歲以上居民30日起可預約接種疫苗。（市長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)29日宣布，再放寬新冠疫苗接種年齡限制，全州30歲以上居民30日早8時起可預約接種疫苗，16歲以上居民4月6日起可預約接種；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，要為亞裔等受創較嚴重的少數族裔社區增加疫苗資源。

數據顯示，目前全州已經施打疫苗超過900萬劑，過去24小時施打量超過17萬劑，已有接近30%的人口至少接種一針，約16.8%的人口已經完全接種。

州府上周才將疫苗接種年齡下限從60歲放寬50歲；葛謨表示，紐約州設定的16歲以上民眾接種日期遠早於白宮設定的5月1日，「隨著我們繼續擴大接種範圍，紐約州將繼續致力於疫苗分發的公平性，尤其是針對有色人種社區。」

同時，白思豪當日也表示，紐約市新冠疫苗總施打量預計將在本周突破400萬劑，上周共施打47萬8000劑，創下單周最高紀錄；同時，已有超過13萬市府員工接種疫苗。

他還表示，要為亞裔等遭疫情創傷較嚴重的少數族裔社區增加疫苗資源；市府此前已在法拉盛圖書館和貝賽的韓裔社區服務中心增設接種點，華裔國會議員孟昭文29日也在韓裔社區服務中心接種了第一針疫苗。

數據顯示，紐約市非洲裔和西語裔的疫苗接種率較低，分別只有17%和19%，相比之下白人和亞裔高達30%和34%，市府本周將在五個非洲裔和西語裔社區開設疫苗點。

據約翰霍普金斯大學的的數據顯示，紐約州新冠累計死亡人數僅次於加州，排在全美第二位，排在全美各州第二位，但紐約州的人口只有加州的一半；儘管州府的統計數據剛超過4萬人，但州府並未統計新冠疑似死亡病例，疫情初期有不少人未確診就在家中去世。

除了死亡人數排名第二，目前全美疫情有所反彈，紐約州的過去七天的感染率也排在全美第二，僅次於新澤西州；州府數據顯示，自3月中旬以來，全周新冠住院人數一直徘徊在4600左右，未能繼續下降。

白思豪表示，全市新冠疫苗總施打量預計將在本周內突破400萬劑。（市長辦公室提供）
白思豪表示，全市新冠疫苗總施打量預計將在本周內突破400萬劑。（市長辦公室提供）
葛謨表示，全州30歲以上居民30日早8時起可預約接種疫苗，16歲以上居民4月6日...
葛謨表示，全州30歲以上居民30日早8時起可預約接種疫苗，16歲以上居民4月6日起可預約接種。（州長辦公室提供）

紐約州 疫苗 亞裔

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