紐約、新州感染率登頂 暫緩重啟呼聲起

紐約州目前是全美感染率最高的州之一，民代呼籲州府放慢經濟重啟腳步。（州長辦公室提供）

儘管新冠疫情 逐步好轉，但疫情數字並未迅速回落，紐約州 和新澤西州目前是全美感染率最高的州，開始有民代呼籲州府延緩經濟重啟計畫，避免疫情反彈；紐約市府數據顯示，目前全市仍有11個社區的七天平均新冠檢測陽性率高於10%，皇后區和布碌崙(布魯克林)華社榜上有名。

數據顯示，儘管疫苗 接種工作正在加速推進，但這並未降低紐約州的感染率，過去14天內，紐約州每10萬名民眾中的平均感染人數為548人，排在全美各州第二位；自2月中旬以來，全州每周平均新增病例就一直維持在5萬人左右。

新澤西州則排名第一，過去14天每10萬人中平均有647人感染；新州日新增病例過去一個多月以來已經增長37%，平均每周新增2萬3600例。

有民代將矛頭指向州府推動經濟重啟過快；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)此前已定下體育和娛樂場館有限度開放的日期，並允許重啟室內健身課程；但雖然每周的疫苗接種率在增加，目前仍不清楚已接種疫苗的人是否仍會傳播病毒。

紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)敦促葛謨放慢重啟經濟的腳步，「我要求州長堅持科學、相信專家，在一些重啟舉措還未生效、疫情未反彈之前，暫停重啟計畫。」市議會健康委員會主席拉文(Mark Levine)也呼籲聯邦政府向變種病毒感染較多的州提供更多疫苗。

紐約市府數據顯示，目前全市仍有11個郵遞區號的七天平均檢測陽性率高於10%，其中包括部分華人較多的部分法拉盛社區(11355，陽性率12.01%)和日落公園社區(11220，陽性率11.77%)；以上兩社區臨近的11354和11219，陽性率也分別高達9.69%和9.07%。

不過，陽性率高於10%的社區數量已經從比上周的25個有所減少，全市的七天平均陽性率穩定在3.45%；市衛生局表示，部分社區陽性率較高主要因為社區傳染，因此居民仍須嚴格防疫，包括加強監測、戴口罩、社交距離、勤洗手、積極接種疫苗。