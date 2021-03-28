亞裔青少年站出來 籲團結族裔

王早早(前排左一)期盼更多華裔後代參政、議政，改變當前被他人忽視與欺凌問題。 (記者牟蘭／攝影)

法拉盛27日舉辦多場反仇恨亞裔 活動，其中不乏亞裔青少年的身影，他們多數都是在美國 長大出生，因看到亞裔近期頻被欺凌，決定走上街頭抗議，為同胞發聲，期盼團結各族裔，共同抵抗仇恨犯罪，「我們不想日後活在恐懼中」。

早知道教育聯合市議員參選人陳熠27日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前，舉辦抗議仇恨亞裔犯罪示威活動，多名華裔 青年發聲譴責仇恨犯罪，表示他們不願日後活在恐懼中。

早知道教育創始人王早早表示，她日前與學校的華裔青少年溝通，部分孩子稱，他們親眼看到亞裔同胞在公園被毆打，不敢再去公園遊玩；她說，仍有許多居住在非華人聚居地的華裔孩子，不了解目前的情形，通過播放新聞資料後，才明白情況嚴峻。

王早早說，她期盼通過當天活動，鼓勵更多華裔發聲，不做啞裔，並希望更多華裔日後積極參政、議政，改變當前被忽視，甚至欺凌問題。

今年13歲的李䅨表示，她在美國長大，從小學習中文，對自己的文化感到驕傲並認同；她說，自己並沒有遇到仇恨亞裔的犯罪，但近期從家人口中得知亞裔在街頭頻被辱，感到不滿，因此當日走上街頭，與多名同學一起舉起示威牌抵抗仇恨犯罪。

「亞裔在美國」(Asians in Ameria)聯合「美國布碌崙(布魯克林)籃球協會」(Brooklyn USA Basketball，Hoop It Up)，當天在邦恩公園(Bowne Playground)前舉辦三對三籃球對抗，邀請50名十歲到16歲的各族裔青少年參與比賽。

「亞裔在美國」創辦人李治德(Steven Lee)表示，一名13歲的亞裔少年曾在邦恩公園的籃球場因自己的膚色被攻擊，他希望這場活動可以聚集華裔與其他族裔的青少年，讓他們通過籃球消除誤解與仇恨。