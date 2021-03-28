我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

沉默不是金 孕媽發聲反亞裔仇恨

記者牟蘭／紐約報導
魏Sojouin已懷孕九個月，她高舉「沉默不是金」的標語，站在大太陽下，高喊反仇恨亞裔犯罪的口號。(記者牟蘭／攝影)
魏Sojouin已懷孕九個月，她高舉「沉默不是金」的標語，站在大太陽下，高喊反仇恨亞裔犯罪的口號。(記者牟蘭／攝影)

「反仇恨亞裔暴力」示威活動，7日在全國60個城市串聯舉行，當天下午在法拉盛圖書館前聚集數百名各族裔，一名懷孕九個月的華裔母親表示，她為自己與孩子發聲，希望即將出生的孩子不要生活在恐懼中，告訴同胞沉默不是金，面對歧視應聯合各族裔奮起反擊。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動吸引超過200名自各族裔、各行業的民眾參與，與會民眾高喊「他們讓我滾回去，我要反擊」與「停止歧視亞裔」等口號，更有與會者身穿印有去年底被州警槍殺的賓州華裔青年陳智博(Christian Hall)頭像，聲援亞裔並譴責日益頻發的仇恨犯罪。

紐約華人僑團聯合會邀請臧東慧、陳熠、尹導與林煜等舉辦反仇恨亞裔論壇。(記者牟蘭／...
紐約華人僑團聯合會邀請臧東慧、陳熠、尹導與林煜等舉辦反仇恨亞裔論壇。(記者牟蘭／攝影)

參與當天集會的魏Sojouin已懷孕九個月，她高舉「沉默不是金」的標語，站在大太陽下，高喊反仇恨亞裔犯罪的口號；來美12年的她表示，日前看到亞裔孕婦在街頭被毆打的新聞後，感同身受，批評種族歧視者瞄準亞裔準媽媽作案，攻擊沒法抵抗的弱勢群體。

法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動吸引超過200名來自各族裔、各行業的民眾參與。(...
法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動吸引超過200名來自各族裔、各行業的民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

魏Sojouin說，她當天為自己發聲，更為肚子裡的孩子發聲，希望孩子出生後不要生活在恐懼中；她呼籲亞裔積極參政，提升移民地位，杜絕任何形式的種族歧視，團結非洲裔與西語裔抵抗仇恨犯罪。

在美國長大的高蒂夫(Tiffany Ko，音譯)是華裔與越南裔的混血，她表示，自己在一個白人為主的社區長大，小時候常常因自己的膚色受到他人的歧視與侮辱；她表示，疫情爆發後，她在生活與工作中感受到部分人士對亞裔的仇恨，尤其在近期情況越來越遭，因此當日參與活動發聲。

超過200名民眾聚集在法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動，高喊「他們讓我滾回去，我...
超過200名民眾聚集在法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動，高喊「他們讓我滾回去，我要反擊」與「停止歧視亞裔」等口號。(記者牟蘭／攝影)

27日下午同一時間，紐約華人僑團聯合會邀請第29選區市議員參選人臧東慧、第25選區市議員參選人陳熠、第20選區的市議員參選人尹導，及第38選區市議員參選人林煜等舉辦反仇恨亞裔論壇。

法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動吸引超過200名來自各族裔、各行業的民眾參與。(...
法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動吸引超過200名來自各族裔、各行業的民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

主辦方美國天津總商會會長牛紅表示，華裔在美國辛苦打拚，身影遍布餐飲業、政府部門與社會非營利機構等，對當地經濟發展做出極大貢獻；她說，新冠病毒不是華人帶來的，華裔民眾更不是中國病毒，「我們不能接受這種侮辱與種族歧視，團結一致抗擊不公對待」。

超過200名民眾聚集在法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動，高喊「他們讓我滾回去，我...
超過200名民眾聚集在法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動，高喊「他們讓我滾回去，我要反擊」與「停止歧視亞裔」等口號。(記者牟蘭／攝影)
超過200名民眾聚集在法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動，高喊「他們讓我滾回去，我...
超過200名民眾聚集在法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動，高喊「他們讓我滾回去，我要反擊」與「停止歧視亞裔」等口號。(記者牟蘭／攝影)
牛紅(講話者)表示，華裔不能接受這種侮辱與種族歧視，團結一致抗擊不公對待。
牛紅(講話者)表示，華裔不能接受這種侮辱與種族歧視，團結一致抗擊不公對待。

亞裔 種族歧視 華裔

上一則

紐約市房檢員發「Ching Chong」歧視信給亞裔 遭停職

下一則

另類通行證「疫苗卡」文具商提供免費護貝服務

延伸閱讀

法拉盛遇劫珠寶店損失3.2萬 嫌犯仍在逃

法拉盛遇劫珠寶店損失3.2萬 嫌犯仍在逃
紐約法拉盛珠寶店劫案嫌犯仍在逃 商家損失金額逾3萬元

紐約法拉盛珠寶店劫案嫌犯仍在逃 商家損失金額逾3萬元
法拉盛珠寶店被砸 非裔男光天化日拿走20萬珠寶 散落一地還回來檢

法拉盛珠寶店被砸 非裔男光天化日拿走20萬珠寶 散落一地還回來檢
法拉盛新龍興超市明日隆重新張 舞獅賀喜 免費停車 開幕酬賓好禮相送

法拉盛新龍興超市明日隆重新張 舞獅賀喜 免費停車 開幕酬賓好禮相送
圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫
法拉盛民間巡邏隊止罪見效 盼華人互助、維護社區安全

法拉盛民間巡邏隊止罪見效 盼華人互助、維護社區安全

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構