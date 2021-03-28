沉默不是金 孕媽發聲反亞裔仇恨

魏Sojouin已懷孕九個月，她高舉「沉默不是金」的標語，站在大太陽下，高喊反仇恨亞裔犯罪的口號。(記者牟蘭／攝影)

「反仇恨亞裔 暴力」示威活動，7日在全國60個城市串聯舉行，當天下午在法拉盛圖書館前聚集數百名各族裔，一名懷孕九個月的華裔 母親表示，她為自己與孩子發聲，希望即將出生的孩子不要生活在恐懼中，告訴同胞沉默不是金，面對歧視應聯合各族裔奮起反擊。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動吸引超過200名自各族裔、各行業的民眾參與，與會民眾高喊「他們讓我滾回去，我要反擊」與「停止歧視亞裔」等口號，更有與會者身穿印有去年底被州警槍殺的賓州華裔青年陳智博(Christian Hall)頭像，聲援亞裔並譴責日益頻發的仇恨犯罪。

紐約華人僑團聯合會邀請臧東慧、陳熠、尹導與林煜等舉辦反仇恨亞裔論壇。(記者牟蘭／攝影)

參與當天集會的魏Sojouin已懷孕九個月，她高舉「沉默不是金」的標語，站在大太陽下，高喊反仇恨亞裔犯罪的口號；來美12年的她表示，日前看到亞裔孕婦在街頭被毆打的新聞後，感同身受，批評種族歧視 者瞄準亞裔準媽媽作案，攻擊沒法抵抗的弱勢群體。

法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動吸引超過200名來自各族裔、各行業的民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

魏Sojouin說，她當天為自己發聲，更為肚子裡的孩子發聲，希望孩子出生後不要生活在恐懼中；她呼籲亞裔積極參政，提升移民地位，杜絕任何形式的種族歧視，團結非洲裔與西語裔抵抗仇恨犯罪。

在美國長大的高蒂夫(Tiffany Ko，音譯)是華裔與越南裔的混血，她表示，自己在一個白人為主的社區長大，小時候常常因自己的膚色受到他人的歧視與侮辱；她表示，疫情爆發後，她在生活與工作中感受到部分人士對亞裔的仇恨，尤其在近期情況越來越遭，因此當日參與活動發聲。

超過200名民眾聚集在法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動，高喊「他們讓我滾回去，我要反擊」與「停止歧視亞裔」等口號。(記者牟蘭／攝影)

27日下午同一時間，紐約華人僑團聯合會邀請第29選區市議員參選人臧東慧、第25選區市議員參選人陳熠、第20選區的市議員參選人尹導，及第38選區市議員參選人林煜等舉辦反仇恨亞裔論壇。

法拉盛「反仇恨亞裔暴力」示威活動吸引超過200名來自各族裔、各行業的民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

主辦方美國天津總商會會長牛紅表示，華裔在美國辛苦打拚，身影遍布餐飲業、政府部門與社會非營利機構等，對當地經濟發展做出極大貢獻；她說，新冠病毒不是華人帶來的，華裔民眾更不是中國病毒，「我們不能接受這種侮辱與種族歧視，團結一致抗擊不公對待」。