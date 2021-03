紐約客談／疫情加上仇視亞裔 亞裔小商家復甦艱難

亞裔美國 人在美,相比其他族裔,更多從事與人密集接觸的基礎性工作,在本地商業構成一支強大的經濟力量;可是,美國社會長期存在仇外心理、種族主義,新冠疫情加劇了對亞裔的偏見與歧視,針對亞裔的仇恨犯罪更如火上焦油,讓奮力爭取經濟復甦的華裔餐營業,面臨更艱巨的挑戰。

紐約市 餐廳堂食客容量自本月19日開放至50%,可再也激不起餐營業者的信心,之前開放25%、35%的效果不彰,並未見大批顧客回流,如今擴大至50%,仍只是望梅止渴,沒有真正的收益;對於大型酒樓,業者不僅要面對高額租金,賴以生存的大型聚會收入,目前仍是空中樓閣。

業者反應,華人消費群很少看到老人與小孩,就算疫苗普及化,仍會有民眾對疫苗效用抱著疑慮,無法100%放心;在紐約市華社以外的社區,幾乎已恢復到疫情前的狀態,戶外堂食也不避嫌帶寵物、小孩同行;反觀華人防疫更加小心翼翼,也對中餐業復甦之路形成某種障礙。

雪上加霜的是,自亞特蘭大發生槍擊案後,紐約市也相繼發生亞裔遭遇攻擊事件,雖然很多人說,從前也發生不少歧視事件,但唯獨這次真正感覺到美國對亞裔的不善。

槍擊案給全美的亞裔社區帶來恐慌,亞裔很容易聯想到,「如果這件事是發生在我母親、姊妹、女兒還是我的身上呢?」當身邊的朋友邀請去按摩中心或外出旅行,難免都會疑惑「現在是好時機嗎?」

「It's better to be safe than sorry」(安全勝於後悔),亞裔民眾的謹慎成為足不出戶的理由,也拒絕了不必要的消費;種族主義和仇恨亞裔問題不解決,疫後經濟復甦之路仍迢迢。

(紐約客談,每周二至周六見報)