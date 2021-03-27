紐約客談／疫情加上仇視亞裔 亞裔小商家復甦艱難

亞裔美國 人在美，相比其他族裔，更多從事與人密集接觸的基礎性工作，在本地商業構成一支強大的經濟力量；可是，美國社會長期存在仇外心理、種族主義，新冠疫情加劇了對亞裔的偏見與歧視，針對亞裔的仇恨犯罪更如火上焦油，讓奮力爭取經濟復甦的華裔餐營業，面臨更艱巨的挑戰。

紐約市 餐廳堂食客容量自本月19日開放至50%，可再也激不起餐營業者的信心，之前開放25%、35%的效果不彰，並未見大批顧客回流，如今擴大至50%，仍只是望梅止渴，沒有真正的收益；對於大型酒樓，業者不僅要面對高額租金，賴以生存的大型聚會收入，目前仍是空中樓閣。

業者反應，華人消費群很少看到老人與小孩，就算疫苗普及化，仍會有民眾對疫苗效用抱著疑慮，無法100%放心；在紐約市華社以外的社區，幾乎已恢復到疫情前的狀態，戶外堂食也不避嫌帶寵物、小孩同行；反觀華人防疫更加小心翼翼，也對中餐業復甦之路形成某種障礙。

雪上加霜的是，自亞特蘭大發生槍擊案後，紐約市也相繼發生亞裔遭遇攻擊事件，雖然很多人說，從前也發生不少歧視事件，但唯獨這次真正感覺到美國對亞裔的不善。

槍擊案給全美的亞裔社區帶來恐慌，亞裔很容易聯想到，「如果這件事是發生在我母親、姊妹、女兒還是我的身上呢？」當身邊的朋友邀請去按摩中心或外出旅行，難免都會疑惑「現在是好時機嗎？」

「It's better to be safe than sorry」(安全勝於後悔)，亞裔民眾的謹慎成為足不出戶的理由，也拒絕了不必要的消費；種族主義和仇恨亞裔問題不解決，疫後經濟復甦之路仍迢迢。

（紐約客談，每周二至周六見報）