葛謨11年未踏足亞裔社區 引官民不滿求改變

過去一年葛謨從未為亞裔挺身發聲，多亞裔組織和民選官員在其位於曼哈頓辦公室樓前集會要求葛謨改變。（記者金春香／攝影）

州參議員劉醇逸、州眾議員牛毓琳，亞裔 兒童與家庭聯盟(CACF)、華策會(CPC)等亞太裔組織代表26日在州長葛謨 (Andrew Cuomo)位於曼哈頓的辦公室樓前集會，譴責葛謨在過去11年內幾乎沒有參與過任何亞裔集會，從未真正將紐約亞裔群體的發展放在政策制定考量中；過去一年歧視及仇恨亞裔事件頻發，葛謨也未曾為亞裔發聲，令亞裔組織及民選官員不滿，呼籲州府新財年為亞裔社區提供1950萬元資金支持。

劉醇逸表示，過去一年亞裔在全美範圍內遭受的歧視和暴力襲擊數量攀升，然而葛謨從未在任何場合對這些行為進行譴責，在亞特蘭大槍擊案後，他僅用不到一分鐘的時間，用短短180個詞做出回應，但僅強調要等待調查結果，而沒有直接譴責仇視亞裔的行為，雖然葛謨指責前總統川普「中國病毒」言論的誤導和荒謬，但他自己卻仍在整個發言中說了六次「中國病毒」。

華策會行政總監何永康表示，過去一年來，眾多民選官員都來到華裔社區，為飽受新冠疫情和反亞裔情緒摧殘的華埠帶來慰問和支持；但葛謨從未踏足任何華裔社區，且他自當選州長後11年裡也幾乎沒參加過任何華裔社區組織的活動，葛謨在亞特蘭大槍擊案後的回應，也驗證了他完全與亞裔社區脫節，不清楚亞裔社區真正需要的是什麼。

CACF共同執行總監梁韶律表示，50多個紐約亞太裔社區組織上周致信葛謨，指出其在槍擊案後的發言沒有真正從亞裔角度出發看待問題，忽視亞裔真正的需要，亞裔不僅希望獲得安全的生活，也希望擁有全面、可持續發展的資源。

州府亞太裔工作組共同主席牛毓琳指出，在其當選眾議員之前，州內亞太裔組織每年僅能從州府獲得30萬預算 資金，這遠遠不夠，州府新財年預算應該為亞太裔社區撥款1950萬元，其中1500萬元給予社區組織，為亞裔社區提供疫情恢復資金，250萬元在州衛生廳進行亞裔健康研究，200萬元支持多語言公共教育以及提供社區服務。

牛毓琳說，目前州參議會和眾議會都討論該撥款預算，希望獲得州長支持。

葛謨26日則頒布行政令，要求州內政府機構提供少數族裔語言翻譯的數量從六個增至十個，並譴責仇恨亞裔犯罪行為，宣布在3月30日下午3時舉辦聲討反亞太裔歧視和仇恨犯罪線上論壇，註冊網址為https://tinyurl.com/fdcyncc7。