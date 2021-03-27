葛謨11年未踏足亞裔社區 引官民不滿求改變
州參議員劉醇逸、州眾議員牛毓琳，亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)、華策會(CPC)等亞太裔組織代表26日在州長葛謨(Andrew Cuomo)位於曼哈頓的辦公室樓前集會，譴責葛謨在過去11年內幾乎沒有參與過任何亞裔集會，從未真正將紐約亞裔群體的發展放在政策制定考量中；過去一年歧視及仇恨亞裔事件頻發，葛謨也未曾為亞裔發聲，令亞裔組織及民選官員不滿，呼籲州府新財年為亞裔社區提供1950萬元資金支持。
劉醇逸表示，過去一年亞裔在全美範圍內遭受的歧視和暴力襲擊數量攀升，然而葛謨從未在任何場合對這些行為進行譴責，在亞特蘭大槍擊案後，他僅用不到一分鐘的時間，用短短180個詞做出回應，但僅強調要等待調查結果，而沒有直接譴責仇視亞裔的行為，雖然葛謨指責前總統川普「中國病毒」言論的誤導和荒謬，但他自己卻仍在整個發言中說了六次「中國病毒」。
華策會行政總監何永康表示，過去一年來，眾多民選官員都來到華裔社區，為飽受新冠疫情和反亞裔情緒摧殘的華埠帶來慰問和支持；但葛謨從未踏足任何華裔社區，且他自當選州長後11年裡也幾乎沒參加過任何華裔社區組織的活動，葛謨在亞特蘭大槍擊案後的回應，也驗證了他完全與亞裔社區脫節，不清楚亞裔社區真正需要的是什麼。
CACF共同執行總監梁韶律表示，50多個紐約亞太裔社區組織上周致信葛謨，指出其在槍擊案後的發言沒有真正從亞裔角度出發看待問題，忽視亞裔真正的需要，亞裔不僅希望獲得安全的生活，也希望擁有全面、可持續發展的資源。
州府亞太裔工作組共同主席牛毓琳指出，在其當選眾議員之前，州內亞太裔組織每年僅能從州府獲得30萬預算資金，這遠遠不夠，州府新財年預算應該為亞太裔社區撥款1950萬元，其中1500萬元給予社區組織，為亞裔社區提供疫情恢復資金，250萬元在州衛生廳進行亞裔健康研究，200萬元支持多語言公共教育以及提供社區服務。
牛毓琳說，目前州參議會和眾議會都討論該撥款預算，希望獲得州長支持。
葛謨26日則頒布行政令，要求州內政府機構提供少數族裔語言翻譯的數量從六個增至十個，並譴責仇恨亞裔犯罪行為，宣布在3月30日下午3時舉辦聲討反亞太裔歧視和仇恨犯罪線上論壇，註冊網址為https://tinyurl.com/fdcyncc7。
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