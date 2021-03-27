精益求精通行碼全面啟動 疫苗護照將普及

「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)26日宣布，已經在一些體育賽事試點的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)將在州內全面普及，應對紐約藝術、娛樂場館將於下周全面重啟步伐，民眾入場前要出示該軟體上的疫苗 接種或新冠病毒檢測 紀錄，以保證文娛體育場所的安全。

「精益求精通行碼」被視為「疫苗護照」，使用IBM技術，確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性；該技術已在麥迪遜廣場花園(MSG)和巴克萊中心(Barclays Center)舉辦的比賽前試點，即日起推廣到更多文娛場所，參加婚禮的賓客也可以使用該軟體，證明自己已接種疫苗或病毒檢測結果為陰性。

葛謨26日表示，這項技術就像是在機場登機前，出示手機上的登機二維碼一樣；下載該軟體的民眾可以直接出示存有疫苗施打紀錄或病毒檢測紀錄的軟體頁面，也可以選擇將接種或檢測紀錄打印出來。

每個通行碼都有一個特定的QR碼(QR Code)，選擇參與「精益求精通行碼」項目的商家和文娛體育場所，可以通過相對應的軟體來掃顧客軟體上的QR碼；軟體使用區塊鏈和加密技術，會保證個人檢測結果和接種信息的安全和機密，顧客軟體被掃時也不會被透露任何健康信息，界面只會顯示綠色對勾和紅色叉。

民眾可登錄https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass下載該軟體，填寫個人信息後，軟體會從州府疫苗註冊庫和病毒檢測庫獲取使用者信息。

葛謨當日與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)成員會面，強調要進一步在低收入少數族裔社區的診所增加疫苗供應，先在布朗士、曼哈頓、皇后區和布碌崙(布魯克林)的75家診所提供更多疫苗，之後將診所數量增至100家，民眾可直接從SOMOS預約注射。

截至26日，紐約州已有超過300萬名民眾完成兩針疫苗接種，占全州人數的15.2%，28.2%的民眾獲得至少一劑疫苗接種。