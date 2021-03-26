接掌仇亞犯罪工作 吳銘恆上任

市警擴大亞裔仇恨犯罪工作組編制，解決仇恨犯罪問題。左起為新加入小組華裔警探郭迪焜、張棟志和吳銘恆。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市警總局(NYPD)25日宣布，將在全市多個社區增加便衣警察，當日「仇恨亞裔 犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)新任負責人由華裔 督察(Inspector)吳銘恆正式接任，市警仇恨犯罪 工作組(NYPD Hate Crime Task Force)則擴大編制，新增兩名華裔警探，以阻止更多反亞裔仇恨犯罪案。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，一系列的變動著重於社區外展工作及執法單位編制，其中增加便衣警察的舉措，是「要對那些攻擊者傳達明確訊息，你透過談話、威脅性活動，或在人行道、地鐵月台上打算攻擊的目標，都有可能是便衣警察，所以請三思。」

接掌仇恨亞裔犯罪工作組的吳銘恆表示，會在前小組負責人盧曉士副督察建立的基礎上，增加與民眾間的互信，同時也會教育民眾，任何仇恨行為在紐約市都不會被容忍；從警超過24年的吳銘恆，是繼三星警司陳文業(Chief Thomas Chan)之後，市警警銜第二高、也是現任最高階華裔。

新加入市警仇恨犯罪工作組的兩名華裔警探郭迪焜和張棟志，分別會說國語(普通話)、廣東話和福州話，希望此後能夠做為受害者和地區檢察官辦公室間的橋梁，讓受害者能夠清楚講述案發過程，同時根據描述，檢察官也能更妥善處理案情。

針對社區外展，市警加入亞裔玉石協會(NYPD Asian Jade Society)協助、拍攝宣傳片；市警總警司哈里森(Rodney Harrison)表示，日前已經在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛等社區，向小商家派發中文宣傳單，告知民眾應該如何報案，並強調若撥打911不會說英文，市警提供200多種語言，只需要說「Chinese」或是「Cantonese」，就會有會說該語言的專人服務。

市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)介紹，今年市警在全市接獲26起仇恨犯罪，有12起為攻擊亞裔案件；去年因新冠肺炎疫情引發的攻擊亞裔案件則有八起，市警相信有更多類似案件、但未報警或未立案。