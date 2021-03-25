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8大道華商2大難題 盼州府施援

記者顏潔恩／紐約報導
副州長霍楚的幕僚長劉易斯(右二)24日訪問布碌崙8大道，與華人業者會面。(記者顏潔恩/攝影)
副州長霍楚的幕僚長劉易斯(右二)24日訪問布碌崙8大道，與華人業者會面。(記者顏潔恩/攝影)

副州長霍楚(Kathy Hochul)24日走訪皇后區法拉盛和曼哈頓華埠兩大華人社區，因行程太緊，原訂也要親自前往的布碌崙(布魯克林)8大道華社，由幕僚長劉易斯(Jeffrey Lewis)代表到訪；布碌崙華人商家業者指出，亞裔社區當下面臨仇恨犯罪、商業復甦困難，懇請州府提供更多幫助。

布碌崙金皇廷酒樓負責人陳善莊指出，許多亞裔社區居民和業者面臨兩大難題：針對亞裔的仇視犯罪不停發生、中餐館生意未能復甦；他以自家酒樓為例，自州長葛謨(Andrew Cuomo)開放50%堂食後，儘管上下兩層樓加起來可接納800名顧客，可至今每天來消費的顧客不到80人，當地社區其他酒樓也是類似情況。

陳善莊說，現在擴大客容量也無法挽回社區商業，需要的是新冠疫苗普及化，希望州府能推動盡快實現全民接種疫苗，大眾才有信心外出消費；另外針對仇視亞裔犯罪，很多民選官員只是嘴上談兵說要捍衛亞裔，但社區需要的是實際行動的保障，希望看見州府能採取切實行動，讓犯罪分子膽怯，讓亞裔民眾安心。

劉易斯表示會將把布碌崙華社反映的信息帶回州府；他也提到，疫苗普及化一直是州府認為復甦經濟的重要一環，已在紐約州多地增設疫苗臨時接種站，朝全民接種的目標前進，相信很快在布碌崙也有相同措施和更多疫苗接種站。

亞裔 布碌崙 疫苗

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