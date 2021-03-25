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副州長訪華埠、法拉盛打氣：兩姪女也有華裔血統

記者牟蘭顏嘉瑩／紐約報導
副州長霍楚24(日前排中)走訪紐約市華社，以法拉盛作為首站，由孟昭文(前排左)與杜彼德(前排右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
副州長霍楚24(日前排中)走訪紐約市華社，以法拉盛作為首站，由孟昭文(前排左)與杜彼德(前排右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)

在去年疫情深重期間曾深入華社的副州長霍楚(Kathy Hochul)，24日再度訪問皇后區法拉盛和曼哈頓華埠；在州長葛謨深陷性騷擾和養老院死亡數據造假醜聞、一旦他下台便可接任州長的霍楚表示，一年前受疫情嚴重衝擊，華社宛如空城，如今仇恨亞裔的氛圍又蔓延，她為華裔商家打氣，期盼商業早日復甦，也期望各族裔團結一致、共同對抗仇恨亞裔犯罪。

在法拉盛，霍楚由國會眾議員孟昭文與法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得陪同，參觀新世界商場的超市以及多戶商家；當日她也訪問華埠，在紐約中華公所與華社人士會面。

霍楚說，她去年3月10日在疫情爆發後，曾訪問法拉盛，並在新世界美食廣場購買餐食，支持最先受疫情波及的亞裔小商家；她說，一年後，當地經濟逐漸復甦，但仇恨亞裔的問題卻日益嚴重，「亞裔民眾不僅是在肢體上遭到攻擊，心理上也受到傷害」。她承諾政府部門為亞裔民眾提供多語言協助，並鼓勵各族裔團結發聲，共同對抗仇恨犯罪

對於當前頻發的反亞裔仇恨犯罪，霍楚在華埠表示，不論是新移民或是第二代，在美國都是一家人，不論政府或社區都應站出來抵制，對於攻擊者，也應用更嚴格的法律制裁與公審，另外還要教育人們，了解亞裔對美國的貢獻。 

霍楚說，「沒有一個年長者走在街上應該感到害怕，我也不想兩個有華裔血統的姪女也遭遇仇恨犯罪；但我們不能只是『希望』這樣的事情會實現，而是要付諸行動來支持彼此」，她說，州府會與社區走在一起，也要讓社區看到來自政府的支持。

孟昭文表示，拜登總統已同意簽署她參與提出的「新冠疫情仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crimes Act)，她近期也將為社區警局等部門提供更多經費與資源，並敦促聯邦司法部設立專門的仇恨犯罪部門，專職調查相關罪案；她還說，近期與非洲裔社區領袖溝通，呼籲他們共同對抗仇恨犯罪，她更鼓勵華裔民眾發聲，讓政府了解華裔長期受到政府的忽視，爭取更多資源。

杜彼德感謝霍楚再次走訪法拉盛，了解當地民眾的訴求，為商家爭取更多資源，並鼓勵亞裔社區團結共同對抗仇恨犯罪；他也希望政府為當地社區分配更多新冠疫苗，期盼社區經濟早日恢復正軌。

亞美醫師協會總裁和會長劉季高表示，華人社區仍有許多民眾因語言等問題，仍沒有注射新冠疫苗；他說，該協會將繼續與州府合作，近期在曼哈頓華埠、法拉盛與布碌崙8大道設立臨時疫苗站，解決華人民眾「難打疫苗」的困境。

針對小商家經濟重啟，孟昭文補充，聯邦政府對商家的基金補助將延期到5月底，需中文語言協助的商家可前往皇后學院的小商業發展中心，或致電(718)358-6364辦公室諮詢。

副州長霍楚(右二起)在與杜彼德陪同下，參觀法拉盛新世界商場的超市。(記者牟蘭／攝...
副州長霍楚(右二起)在與杜彼德陪同下，參觀法拉盛新世界商場的超市。(記者牟蘭／攝影)
副州長霍楚(中)在孟昭文(左)與杜彼德(右)陪同下，在法拉盛參觀新世界商場的超市...
副州長霍楚(中)在孟昭文(左)與杜彼德(右)陪同下，在法拉盛參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
副州長霍楚(左)在與杜彼德(右)陪同下參觀法拉盛新世界商場的超市以及多戶商家。(...
副州長霍楚(左)在與杜彼德(右)陪同下參觀法拉盛新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
副州長霍楚24日拜訪法拉盛新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
副州長霍楚24日拜訪法拉盛新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
副州長霍楚(前排右)在孟昭文(左)陪同下，在法拉盛參觀新世界商場的超市，並拜訪多...
副州長霍楚(前排右)在孟昭文(左)陪同下，在法拉盛參觀新世界商場的超市，並拜訪多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
副州長霍楚(前排左四)在孟昭文(左三)與杜彼德(左五)陪同下，在法拉盛參觀新世界...
副州長霍楚(前排左四)在孟昭文(左三)與杜彼德(左五)陪同下，在法拉盛參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
副州長霍楚(前排左二)在孟昭文(左一)與杜彼德(左三)陪同下，在法拉盛參觀新世界...
副州長霍楚(前排左二)在孟昭文(左一)與杜彼德(左三)陪同下，在法拉盛參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)

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