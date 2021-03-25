中華公所疫苗開打 預約首日2小時前現排隊潮

中華公所將於本周開始為民眾接種新冠疫苗，24日開放預約首日就有不少民眾排隊。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中華公所從州府爭取到700劑輝瑞(Pfizer)新冠疫苗 ，將於本周五、六兩天，為符合資格民眾接種；副州長霍楚(Kathy Hochul)24日造訪中華公所表示對亞裔 社區的支持，她說，除了提供社區疫苗，州府也會持續與社區站在同一陣線，對抗反亞裔仇恨犯罪。

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霍楚表示，亞裔社區很多人不會用電腦，也不會英文，在中華公所直接開放接種，增加民眾對疫苗的信心，就能讓疫苗更普及、更快達到群體免疫，「只有到那個時候，我們才能真正安心到外面用餐、幫助小商家。」

中華公所主席于金山則感謝州長辦公室提供疫苗給中華公所，助華人 社區抗疫；他也希望州府能夠長期提供疫苗，在中華公所為民眾施打，達到「全民打疫苗、全民除疫病」的目標。

此次在中華公所的疫苗接種活動，將由和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)執行，總裁陳治年說，華人在希望在布碌崙(布魯克林)、皇后區法拉盛等社區中心，也能設立接種站，為所有民眾接種，讓疫苗在華人社區更普及。

24日下午2時為首日開放預約，中午約12時，中華公所門口就開始出現排隊人潮，隊伍一路往堅尼路(Canal St.)綿延，排隊者多吃完午餐就到現場，希望能早日接種疫苗、早日安心。

排隊者李女士表示，自己不太會用網路，想要打電話預約疫苗，電話也打不進去，再加上聽聞友人雖然預約到了，卻得到很遠的地點接種，「如果到了現場，人員跟我說英文我聽不懂，也沒有人會幫忙」，在得知中華公所可接種疫苗後，當天吃完午餐就趕緊到現場排隊，「如果在華人社區打疫苗，對方用中文提醒注意事項，我聽得懂也會比較安心。」

中華公所將於26日(周五)及27日(周六)兩天的上午9時至下午5時，在伊利沙白街(Elizabeth St.)11號的側門，為為50歲以上、餐館業者和第一線工作人員接種新冠疫苗；由於人力有限、不接受電話預約，民眾需要親自到場預約，預約時間為25日下午2時至5時在勿街(Mott St.)62號中華公所大樓。