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葛謨避談性騷擾 律師：指控者不會遭報復

記者金春香／紐約報導
迴避數日後終召開記者會，葛謨避談性騷擾指控，但對左右兩側的女官員穿著品頭論足。（州長辦公室提供）
迴避數日後終召開記者會，葛謨避談性騷擾指控，但對左右兩側的女官員穿著品頭論足。（州長辦公室提供）

迴避數日後，州長葛謨(Andrew Cuomo)終於在24日召開疫情簡報會，但未回答記者有關八名女性對其性騷擾指控的問題，其律師稱兩名目前仍在州府工作的指控者「不會遭報復」；當日葛謨對兩名州府女性員工的著裝發表評論，稱二人不約而同都選擇了淺藍色上衣外套，此一評論讓人聯想到此前指控者稱他經常評價女性穿著。

從本月初開始葛謨就沒有舉辦過允許記者參加的簡報會，只偶爾在州內大型疫苗注射點現身及發言，迴避任何記者的直接提問；上周五，仍在州府辦公室就職的葛謨助理麥格拉斯(Alyssa Mcgrath)也指控葛謨性騷擾，指控者人數增至八人，24日葛謨終於舉行允許記者提問的簡報會，在被問及性騷擾相關問題時，都採取迂迴和迴避戰術。

在被問及目前兩名仍在州府工作的指控者是在家辦公時，他只是模糊地回答「這是要求」，並再次稱在州檢察長公布獨立調查結果前，他不會有任何評論，然後就要記者去找其律師賈維(Beth Garvey)提供完整回覆。

賈維表示，每一名出面指控的人都不會遭受報復，州府採取一切方式保證所有人的安全，但未說明是何種保護，也未明確回答兩名員工是否還在州府工作的問題。

葛謨24日還被問及是否能在面對多個指控的同時做好州長的工作，他回應稱質疑者甚至不了解這份工作的真正性質，並表示過去四年他都在與前總統川普做抗爭，「那也是一種巨大的精力分散」，並稱自己在該分散下仍做好工作。

記者會開始還不到30秒，葛謨在介紹坐在自己左右的兩名州府女員工—經濟發展部祕書Molly Reilly和州府運營總監Kelly Cummings時，稱二人都選擇了類似顏色的上衣，「我相信這是一個巧合，而不是州府的任何規定」；此言論令兩名女性面露尷尬，只有點頭同意。

紐約州長葛謨本月首次舉辦允許記者提問的記者會，但對性騷擾指控話題避而不談。(美聯...
紐約州長葛謨本月首次舉辦允許記者提問的記者會，但對性騷擾指控話題避而不談。(美聯社)

葛謨 性騷 疫情

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