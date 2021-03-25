紐約州大麻有望合法化 將年增稅收3.5億

葛謨與州議會達協議 ，大麻有望在紐約州合法化。（州長辦公室提供）

紐約州 新財年預算案4月1日截止日期即將到來，據多家媒體24日報導，州參眾議會已與州長葛謨 (Andrew Cuomo)就娛樂用大麻合法化 達成協議，允許21歲及以上成年人持有和使用娛樂用大麻，紐約能徵收13%的大麻銷售稅；州眾議會下周若投票通過大麻合法化，預計每年可帶來約3億5000元稅收。

葛謨24日在記者會上表示，大麻合法化的協議即將達成，這將是紐約州預算案的重點之一；其他重點還包括因非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死而提出的警察改革法案、重建綠色紐約項目、租金減免項目，以及療養院改革法案等。

大麻合法化法案的主要提案人、州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，州議會下周將對該法案進行投票，據悉州長、州眾議會和參議會已經達成協議，預計會無爭議通過；該法案下，紐約將徵收13%的大麻銷售稅，其中9%歸州府，4%歸地方政府，並向銷售大麻的藥房提供許可證，允許21歲及以上成年人持有3盎司以下的大麻，及使用大麻，甚至可以在自己住宅內種植限量的大麻。

州長辦公室估計，大麻合法化每年可以為紐約帶來約3億5000元的收益，稅收會優先用於支付與大麻監管相關的費用，其餘則用來幫助此前因持有大麻而被捕的人重新開始生活，為他們提供社區和教育服務、醫藥治療費用等。

雖然葛謨和州府都希望大麻合法化創造的稅收能夠填補預算缺口，但預計未來幾年內，這一目標都無法實現。

美國目前已有15個州將大麻合法化，包括鄰近紐約的新澤西州。

葛謨24日還宣布，曼哈頓76碼頭將打造為公園，於6月1日開放。