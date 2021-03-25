紐約州大麻有望合法化 將年增稅收3.5億
紐約州新財年預算案4月1日截止日期即將到來，據多家媒體24日報導，州參眾議會已與州長葛謨(Andrew Cuomo)就娛樂用大麻合法化達成協議，允許21歲及以上成年人持有和使用娛樂用大麻，紐約能徵收13%的大麻銷售稅；州眾議會下周若投票通過大麻合法化，預計每年可帶來約3億5000元稅收。
葛謨24日在記者會上表示，大麻合法化的協議即將達成，這將是紐約州預算案的重點之一；其他重點還包括因非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死而提出的警察改革法案、重建綠色紐約項目、租金減免項目，以及療養院改革法案等。
大麻合法化法案的主要提案人、州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，州議會下周將對該法案進行投票，據悉州長、州眾議會和參議會已經達成協議，預計會無爭議通過；該法案下，紐約將徵收13%的大麻銷售稅，其中9%歸州府，4%歸地方政府，並向銷售大麻的藥房提供許可證，允許21歲及以上成年人持有3盎司以下的大麻，及使用大麻，甚至可以在自己住宅內種植限量的大麻。
州長辦公室估計，大麻合法化每年可以為紐約帶來約3億5000元的收益，稅收會優先用於支付與大麻監管相關的費用，其餘則用來幫助此前因持有大麻而被捕的人重新開始生活，為他們提供社區和教育服務、醫藥治療費用等。
雖然葛謨和州府都希望大麻合法化創造的稅收能夠填補預算缺口，但預計未來幾年內，這一目標都無法實現。
美國目前已有15個州將大麻合法化，包括鄰近紐約的新澤西州。
葛謨24日還宣布，曼哈頓76碼頭將打造為公園，於6月1日開放。
上一則
德康診所精治各類疼痛及中藥調理高標準防護措施和全方面無菌消毒
下一則
FB留言