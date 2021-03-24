市警將部署臥底 調查仇恨亞裔犯罪

紐約市警將部署臥底探員，處理仇恨亞裔犯罪案件；圖為警員日前在曼哈頓華埠街頭宣導，右一為紐約中華公所主席于金山。(路透)

紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)23日表示，將重新部署臥底警員，處理最近全市激增的仇恨亞裔 犯罪案件。

希爾當日接受媒體採訪時表示，反亞裔的襲擊案件「自去年以來肯定有所加劇」，市警已經在全市亞裔社區加強巡邏。

「當你看看紐約市的不同社區，無論是華埠，還是曼哈頓下東城，無論是皇后區法拉盛還是布碌崙(布魯克林)華、亞裔集中的社區，都有制服警員和警車駐守，還有一些可能會讓民眾吃驚的人。」希爾說。

希爾指出，無論案件發生在哪裡，街道上、捷運系統還是任何地點，市警都會在附近確保人們的安全，因為將有更多臥底警員會被重新調配，「如果人們勇敢發聲，我們就會出現。」

但希爾沒有說明有關部署的細節，市警表示，「出於安全原因考量，不會討論人員配備問題。」

即使反對仇恨亞裔的示威遊行進行得如火如荼，但涉及亞裔受害者的攻擊案件依舊不斷發生，包括一名27歲的華裔女子在參加示威途中，被人損壞標語牌和並打傷。

警方表示，27歲的嫌犯德奧利韋拉(Erick Deoliveira)是一名遊民，22日晚已經被逮捕，並被控仇恨犯罪 。

日前在下東城被遊民打傷並被以仇恨犯罪字眼辱罵的華婦已經出院回家， 她表示，不敢相信這種惡性攻擊案件會在光天化日的街道上發生；攻擊造成她臉部受傷，鼻梁左邊留下明顯的月牙形傷痕。

希爾表示，在新冠病毒開始蔓延的前後，市警就已注意到涉及亞裔受害者案件數量的增加，但很多案件沒有被揭露；「我上周說過，實際數字要高得多，那就解釋了為什麼如今突然間看到越來越多的人走出來報案。」

「是不是有更多的人願意站出來？還是因為這些事情一直都在發生，人們開始對報案感到更自在了？」他補充道。

「但我認為，重要的是要承認一切所發生的事，而更重要的是，我們應該為此做些什麼，這樣走在外面的人就不會感到不安全了。」希爾說。