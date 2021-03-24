州眾議會啟動彈劾葛謨調查 估耗時數月

紐約州眾議會23日啟動對州長葛謨的彈劾調查，預計將耗時幾個月；圖為葛謨日前走訪一個疫苗接種站。(路透)

紐約州眾議會23日啟動對州長葛謨 (Andrew Cuomo)的彈劾 調查，但預計調查將耗時數個月而非數周；繼首名性騷 擾指控者、葛謨前助理博一嵐(Lindsey Boylan)稱，不相信州議會能公平調查並拒絕配合後，另一名指控者利斯(Ana Liss)23日也表示，因整個調查存在利益衝突、低透明度和政治化，對調查失去信心，也無法配合。

已有八名女性指控葛謨性騷擾，州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)23日啟動針對葛謨的彈劾調查，由司法委員會主席、州眾議員拉文(Charles Lavine)主導；此外，州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室也獨立調查葛謨。

拉文表示，當前彈劾調查仍處於最初階段，還無法準確預測整個調查要耗時多久；鑑於個案數量較多，以及每起指控的嚴重性，預計調查將耗時數月，而非數周。

拉文也在23日首次會議上多次表示，委員會成員會對所有指控進行公正調查；拉文還說，他已警告葛謨，不要試圖採取任何行動來干預調查，也不要恐嚇任何潛在的性騷擾指控目擊者。

此前葛謨政府被爆出攻擊首位指控者博一嵐的可信度，遭到批評。

委員會也正式宣布，曼哈頓知名律所Davis Polk & Wardwell會領導針對葛謨性騷擾指控的彈劾調查，該律所成員曾參與穆勒(Robert Mueller)對川普通俄門的調查。

但指控葛謨性騷的班奈特(Charlotte Bennett)律師卡茲(Debra Katz)上周就表示，該律所與葛謨的調查存在利益衝突，因葛謨提名任命的州上訴法院首席法官，是律所長期的合作夥伴。

Davis Polk & Wardwell律所律師Greg Andres23日表示，律所將採用所有可行方法來獲得所有信息，包括進行談話、用電郵向指控者和證人提出問題獲得回答，以及獲取必要文件等，「若有必要會通過傳票來獲取文件。」

不過繼博一嵐上周發推特稱，不能相信司法委員會以及領導州府進行彈劾調查的眾議長希士提(Carl Heastie)後，曾於2013年至2015年擔任葛謨政策和運營助理的35歲利斯23日也表示，因為存在利益衝突、政治糾葛，以及對透明度的擔憂，她對州府的彈劾調查感到不安，不願配合調查。