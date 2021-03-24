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皇后區地鐵上 白男涉嫌對25歲華女撒尿

記者朱蕾／紐約報導
涉嫌在地鐵上對著華人女子小便的男子。(警方提供)
涉嫌在地鐵上對著華人女子小便的男子。(警方提供)

一名男子日前在皇后區地鐵車廂內，對著一名華裔女乘客小便，致使華女的衣服和包上都有尿液。警方正在調查此案。

案件發生在20日下午1時30分左右，25歲的華裔受害人陳女士向AsianFeed表示，「當我坐在開往皇后區的F線地鐵上時，一名白人男子走進車廂，他從後面的車廂進來，停在我旁邊，稍後開始向我靠近，我感覺不舒服，便向右邊移動，隨後我發現他的下體對著我，我的包和外套上出現尿液。」

陳女士說，「我和他對視了一下，但他什麼都沒說，我只對他說了句『你有沒有搞錯？』(Are you serious？)在我環顧四周時，沒有一名旁觀者說話或做些什麼，該男子在75大道下車。」

該男子下車後，受害人迅速拍了他的照片，事發後，受害人考慮下車並立即向警方報案，「但我感到孤獨和恐懼，所以一直坐到最後一站，車廂內一名乘客拍了視頻，並發送給我，但從該乘客的角度，無法分辨出該男子當時在做什麼。」

大都會運輸署(MTA)發言人伯曼(Andrei Berman)說，「這是令人作嘔的行為，我們將與警方密切合作，以查明並逮捕嫌犯。」

市警特別受害人小組(Special Victims Squad)正在調查此案，尚未認定為仇恨犯罪；警方23日表示，當日案發之前，該男子還涉嫌在皇后區傑克森高地-羅斯福大道站台(Jackson Heights-Roosevelt Ave)向一名西語裔女子露下體。

從照片中看，該嫌犯為60多歲男子，身高約6呎，灰色眉毛，全身穿黑色衣服，戴著黑色滑雪面罩，他夾克衫的左胸位置有美國國旗圖樣。

該男子涉嫌在地鐵上對著一名華裔女子小便。(警方提供)
該男子涉嫌在地鐵上對著一名華裔女子小便。(警方提供)

皇后區 地鐵 華裔

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