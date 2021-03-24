紐約客談／在美亞裔遭仇視 疫情只是催化劑

最近一年來，針對亞裔 的仇恨犯罪案件層出不窮，亞裔反抗歧視的抗議運動也風起雲湧；全美亞裔民眾人人自危之際，許多人認為造成此種局面的罪魁禍首是新冠肺炎疫情，導致華裔 乃至全體亞裔成了許多美國 人的出氣筒；但殊不知亞裔遭受歧視，其實並非由疫情爆發而起，也不會因疫情結束而落幕。

在當前美中兩國激烈競爭的大環境下，美國對於華裔以及相似面孔的亞裔的警惕和敵意，顯然不可避免；這種情緒已在前總統川普執政四年期間，已不可逆地升溫發酵。

在美亞裔作為美國與亞裔母國發生矛盾時的「出氣筒」和「代罪羔羊」，貫穿了整個移民歷史；歧視和排擠華人移民的「排華法案」不必贅言，二戰時期日本裔也曾被美國社會敵視，更有華裔陳果仁因被看成是日本裔而被殺害。

根據丕優研究中心的調查數據，美國民眾對於中國的好感度從2017年的44%、2018年的38%、2019年的26%到2020年的22%，近幾年來一直處於穩步下滑的勢態。

新冠疫情雖然對種族主義者仇視亞裔起到了催化作用，但顯然不是源頭，也不是結局。

處境艱難的華裔，是否應努力證明自身的「美國性」、「愛國精神」，以更加融合進美國主流？遭受池魚之殃的其他亞裔，是與華裔畫清界限，還是聯合起來抵禦歧視？各種思潮正在湧動。隨著美中競爭的進程，華裔會更多地被推向風口浪尖，遭受更多的明性或隱形歧視，這是無可避免的時代走向。

不過，在拜登政府和主流媒體的重視下，亞裔民眾看到了一點點曙光，在掙扎中開始張口大喊，以前從未想過發聲的沉默一族嘗試反擊，並且如傳聲筒一般，感染了無數有相同經歷的人，抗爭的未來，貴在堅持。

紐約客談，每周二至周六見報。