我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

紐約客談／在美亞裔遭仇視 疫情只是催化劑

紐約客談

最近一年來，針對亞裔的仇恨犯罪案件層出不窮，亞裔反抗歧視的抗議運動也風起雲湧；全美亞裔民眾人人自危之際，許多人認為造成此種局面的罪魁禍首是新冠肺炎疫情，導致華裔乃至全體亞裔成了許多美國人的出氣筒；但殊不知亞裔遭受歧視，其實並非由疫情爆發而起，也不會因疫情結束而落幕。

在當前美中兩國激烈競爭的大環境下，美國對於華裔以及相似面孔的亞裔的警惕和敵意，顯然不可避免；這種情緒已在前總統川普執政四年期間，已不可逆地升溫發酵。

在美亞裔作為美國與亞裔母國發生矛盾時的「出氣筒」和「代罪羔羊」，貫穿了整個移民歷史；歧視和排擠華人移民的「排華法案」不必贅言，二戰時期日本裔也曾被美國社會敵視，更有華裔陳果仁因被看成是日本裔而被殺害。

根據丕優研究中心的調查數據，美國民眾對於中國的好感度從2017年的44%、2018年的38%、2019年的26%到2020年的22%，近幾年來一直處於穩步下滑的勢態。

新冠疫情雖然對種族主義者仇視亞裔起到了催化作用，但顯然不是源頭，也不是結局。

處境艱難的華裔，是否應努力證明自身的「美國性」、「愛國精神」，以更加融合進美國主流？遭受池魚之殃的其他亞裔，是與華裔畫清界限，還是聯合起來抵禦歧視？各種思潮正在湧動。隨著美中競爭的進程，華裔會更多地被推向風口浪尖，遭受更多的明性或隱形歧視，這是無可避免的時代走向。

不過，在拜登政府和主流媒體的重視下，亞裔民眾看到了一點點曙光，在掙扎中開始張口大喊，以前從未想過發聲的沉默一族嘗試反擊，並且如傳聲筒一般，感染了無數有相同經歷的人，抗爭的未來，貴在堅持。

紐約客談，每周二至周六見報。

亞裔 美國 華裔

上一則

皇后區地鐵上 白男涉嫌對25歲華女撒尿

下一則

重啟信號 市府雇員5/3起結束遠程辦公

延伸閱讀

美國淡化北韓試射飛彈 稱拜登仍願意對話

美國淡化北韓試射飛彈 稱拜登仍願意對話
美國海關在洛杉磯國際機場繳獲發自香港的假美鈔

美國海關在洛杉磯國際機場繳獲發自香港的假美鈔
紐約客談/老中餐館又小又擠 設限多復甦難

紐約客談/老中餐館又小又擠 設限多復甦難
紐約客談╱譴責仇恨亞裔 多少口惠？多少實惠 ?

紐約客談╱譴責仇恨亞裔 多少口惠？多少實惠 ?
紐約客談／各族裔大團結打擊仇恨亞裔犯罪 談何容易

紐約客談／各族裔大團結打擊仇恨亞裔犯罪 談何容易
紐約客談／性工作除罪是多贏之舉

紐約客談／性工作除罪是多贏之舉

熱門新聞

洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27
紐約血液中心的研究報告顯示當前三種疫苗都可以有效抵抗變種新冠病毒。（紐約市長辦公室提供）

研究報告：三種疫苗有足夠功效抵抗變種病毒

2021-03-17 20:06
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華男 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
亞裔男子駕駛的白色GMC廂型貨車。(市警提供)

布碌崙賭檔非裔劫匪疑有人指點 「內鬼」遭通緝

2021-03-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了