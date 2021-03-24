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為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

記者張晨／紐約報導
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

曼哈頓華埠22日下午發生一起華裔遭暴力攻擊案件，一名七旬華裔酒店員工在工作地點遭一非洲裔男子毆打至倒地受傷；該非洲裔男子曾多次無故攻擊他人而被逮捕，案發後，他前往市警六分局自首，隨後被轉移至案發地的華埠轄區市警五分局進行問話；警方表示，目前無證據表明其作案動機和仇恨犯罪相關，案件仍在調查中。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日下午4時10分左右，在位於包厘街(Bowery)143號一家廉價旅店中，一名非洲裔男子因為不滿屋內的清潔狀態，向一名70歲華裔員工抱怨，隨後交涉未果而轉為憤怒。

警方提供給的監控錄像中顯示，嫌犯面對受害者，一拳將老者擊倒，隨後又連擊了十數拳才停止，周圍的綠植都被撞倒在地；當時受害者身邊站著兩個人，看到攻擊發生，先是愣了一下，但沒有行動。

警方稱，案發後該非洲裔男子前往市警六分局自首，他前幾天才剛剛因為無故攻擊被逮捕，如今被轉移至案發地轄區市警五分局進行後續案件處理；非洲裔男曾有多次無故攻擊他人的紀錄，尚不清楚此次攻擊是否出於仇恨犯罪的動機。

五分局表示，此案被攻擊的是年長者，嫌犯將會以重攻擊罪被起訴。

華裔 華埠 仇恨犯罪

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