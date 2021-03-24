教育局增2.2億預算打官司 崔馬克：為何不投資學生？

崔馬克質疑，市教育局增加2.2億元預算在私校安置官司，卻未將資金投入在增加的服務需求上。(視訊會議截圖)

紐約市議會23日針對市教育局 (DOE)2022財年初步預算 (preliminary budget)舉行線上公聽，針對市教育局增加2.2億元預算在被稱為「卡特案」(Carter Cases)的私校安置官司，市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)質疑，「為何花這麼多錢打官司，而非投資在學生身上？」此外，對於學校增加警力，市教育總監波特(Meisha Porter)則表示反對立場，主張以社工輔導學生。

為了應對學生在疫情 中造成的情感創傷，市長白思豪(Bill de Blasio)去年底宣布將於今年9月開始，雇用150名社工對在疫情間受到重創的學生進行心理諮商，以期避免更嚴重的社會情感問題，預計將有830所學校的38萬名學生受惠。

崔馬克23日同意市府打算增加社工，以輔導學生在疫情間受到的情感創傷舉措；但他也提到，公校學生在疫情期間實施遠端教學，但至今仍有家庭未獲得市教育局提供的平板、網路等設備，再加上其他社會問題，在新財年預算中，卻見市教育局增加2.2億元預算在「卡特案」中。

他質疑：「為何花這麼多錢打官司，而非投資在學生身上？」根據市議會預算文件，在2013至2016學年期間，市教育局在卡特案中幾乎增加雙倍預算處理該類官司，從2.22億元增加至4.17億元。

另外崔馬克也說，根據統計，在特殊教育學生的「個別教育計畫」(IEP)中，有9%的殘障學生未獲得特殊教育，37%只獲得一半的特殊教育，另有28%的學生只有部分或完全沒有獲得相關特殊教育，擔心市教育局若未及時改善，隨著疫情的影響將會持續加重該情況。

根據市府的2022財年預算，有28.5億元將撥款至教育，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)說，加上「美國拯救計畫」(American Rescue Plan)將撥款至紐約市的6.1億元，「當局必須要思考這些經費將會如何影響未來的教育」；他表示，在疫情影響下針對線上教學等遠端設備的支出需增加，而疫苗普及之下，市府也應該思考這樣的大環境，對預算會造成什麼影響。

市議員巴朗(Inez Barron)注重新財年市教育局將如何從教育著手提倡種族平等，並解決針對反亞裔的仇恨犯罪問題；市教育總監波特(Meisha Porter)則說，除教育學生相關議題外，也認為不應該在學校增加警力，而是改以社工輔導學生。