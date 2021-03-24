我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？長賜號癱瘓蘇伊士運河事件

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

教育局增2.2億預算打官司 崔馬克：為何不投資學生？

記者顏嘉瑩／紐約報導
崔馬克質疑，市教育局增加2.2億元預算在私校安置官司，卻未將資金投入在增加的服務需求上。(視訊會議截圖)
崔馬克質疑，市教育局增加2.2億元預算在私校安置官司，卻未將資金投入在增加的服務需求上。(視訊會議截圖)

紐約市議會23日針對市教育局(DOE)2022財年初步預算(preliminary budget)舉行線上公聽，針對市教育局增加2.2億元預算在被稱為「卡特案」(Carter Cases)的私校安置官司，市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)質疑，「為何花這麼多錢打官司，而非投資在學生身上？」此外，對於學校增加警力，市教育總監波特(Meisha Porter)則表示反對立場，主張以社工輔導學生。

為了應對學生在疫情中造成的情感創傷，市長白思豪(Bill de Blasio)去年底宣布將於今年9月開始，雇用150名社工對在疫情間受到重創的學生進行心理諮商，以期避免更嚴重的社會情感問題，預計將有830所學校的38萬名學生受惠。

崔馬克23日同意市府打算增加社工，以輔導學生在疫情間受到的情感創傷舉措；但他也提到，公校學生在疫情期間實施遠端教學，但至今仍有家庭未獲得市教育局提供的平板、網路等設備，再加上其他社會問題，在新財年預算中，卻見市教育局增加2.2億元預算在「卡特案」中。

他質疑：「為何花這麼多錢打官司，而非投資在學生身上？」根據市議會預算文件，在2013至2016學年期間，市教育局在卡特案中幾乎增加雙倍預算處理該類官司，從2.22億元增加至4.17億元。

另外崔馬克也說，根據統計，在特殊教育學生的「個別教育計畫」(IEP)中，有9%的殘障學生未獲得特殊教育，37%只獲得一半的特殊教育，另有28%的學生只有部分或完全沒有獲得相關特殊教育，擔心市教育局若未及時改善，隨著疫情的影響將會持續加重該情況。

根據市府的2022財年預算，有28.5億元將撥款至教育，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)說，加上「美國拯救計畫」(American Rescue Plan)將撥款至紐約市的6.1億元，「當局必須要思考這些經費將會如何影響未來的教育」；他表示，在疫情影響下針對線上教學等遠端設備的支出需增加，而疫苗普及之下，市府也應該思考這樣的大環境，對預算會造成什麼影響。

市議員巴朗(Inez Barron)注重新財年市教育局將如何從教育著手提倡種族平等，並解決針對反亞裔的仇恨犯罪問題；市教育總監波特(Meisha Porter)則說，除教育學生相關議題外，也認為不應該在學校增加警力，而是改以社工輔導學生。

教育局 預算 疫情

上一則

如何規畫退休？掌握知識避免老而無養

下一則

味全「我的媽媽」母親節繪畫賽 4•14截止

延伸閱讀

中國審2加拿大公民 布林肯籲放人：人類不是談判籌碼

中國審2加拿大公民 布林肯籲放人：人類不是談判籌碼
紐約市公立高中重開 僅3成學生返校

紐約市公立高中重開 僅3成學生返校
紐約市高中返校 市府將再開放家長選擇線上或混合教學

紐約市高中返校 市府將再開放家長選擇線上或混合教學
波特那&蘇爾律師事務所專精工傷賠償(上)

波特那&蘇爾律師事務所專精工傷賠償(上)
紐約客談／一紙訴狀能推翻教育政策？

紐約客談／一紙訴狀能推翻教育政策？
當年檢察官壓下證據…紐約3男冤關24年重獲自由

當年檢察官壓下證據…紐約3男冤關24年重獲自由

熱門新聞

洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27
紐約血液中心的研究報告顯示當前三種疫苗都可以有效抵抗變種新冠病毒。（紐約市長辦公室提供）

研究報告：三種疫苗有足夠功效抵抗變種病毒

2021-03-17 20:06
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華男 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
亞裔男子駕駛的白色GMC廂型貨車。(市警提供)

布碌崙賭檔非裔劫匪疑有人指點 「內鬼」遭通緝

2021-03-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了