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紐約50歲以上民眾 今起可預約打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨宣布將疫苗接種年齡資格下限放寬至50歲，23日起可預約接種。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨宣布將疫苗接種年齡資格下限放寬至50歲，23日起可預約接種。（州長辦公室提供）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)22日宣布將疫苗接種年齡資格放寬，所有50歲以上居民從23日早8時起都可預約接種；葛謨還宣布啟動「挽起袖子」疫苗接種(Roll Up Your Sleeve)活動，呼籲全州所有宗教場所註冊成為接種點，4月起可開始分發疫苗。

葛謨表示，目前全州範圍內正繼續增加接種點數量，讓更多民眾有機會打疫苗，因此可放寬年齡限制；「紐約州的疫苗分發系統已經準備好，隨時可增加疫苗供應。」

但葛謨也說，雖然每天都有大量民眾接種，「但我們距離徹底告別疫情、回復正常仍有很長一段距離。」

州府數據顯示，目前全州已施打超過773萬劑疫苗，過去24小時內施打超過10萬劑；全州已有26.1%的民眾至少接種一針，13.4%的民眾完全接種；不過，疫苗仍然供不應求，州府呼籲民眾預約之後保持耐心，不要在沒有預約的情況下前往接種點。

葛謨還宣布啟動「挽起袖子」疫苗接種活動，推動全州所有宗教場所註冊成為疫苗接種點，服務社區；他表示，4月起將給所有註冊的宗教場所分發疫苗，極大增加疫苗的施打量；此外，州府將邀請醫務人員志願前往宗教場所協助接種。

葛謨表示，此舉有利於讓少數族裔和低收入社區民眾更方便地接種，促進疫苗分發公平，目前已有超過200個宗教場所註冊成為接種點，「宗教領袖是許多社區最為信任的人，在他們的協助下，我們將有能力讓疫情中受創最深的社區方便地接種疫苗，確保沒有社區被遺忘，我們有責任確保疫苗分發公平」。

民權人士夏普頓牧師(Al Sharpton)表示，宗教場所是民眾獲得庇護和信任的場所，「沒有比這裡更適合提高民眾對疫苗的信任，我們需要宗教領袖做出表率，協助拯救人們的生命。」

紐約州長葛謨宣布將疫苗接種年齡資格下限放寬至50歲，23日起可預約接種。（州長辦...
紐約州長葛謨宣布將疫苗接種年齡資格下限放寬至50歲，23日起可預約接種。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨宣布將疫苗接種年齡資格下限放寬至50歲，23日起可預約接種。（州長辦...
紐約州長葛謨宣布將疫苗接種年齡資格下限放寬至50歲，23日起可預約接種。（州長辦公室提供）

疫苗 葛謨 紐約州

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