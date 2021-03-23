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「顏色沒有性別」唐鳳 國際性平論壇上分享台灣經驗

記者顏嘉瑩／紐約報導
「國際性平論壇」18日線上舉辦，Strandas(左)和唐鳳對談。(截自視訊會議)
「國際性平論壇」18日線上舉辦，Strandas(左)和唐鳳對談。(截自視訊會議)

聯合國第65屆婦女地位委員會大會(CSW 65)正在舉行，中華民國外交部日前在線上舉辦「國際性平論壇」，邀請台、美、歐洲政要與國際非營利組織領袖對話；會上台灣政務委員唐鳳分享台灣在推動性別平等上的成就，無任所大使林靜儀則表示，在新冠肺炎疫情影響下人們多透過網路方式工作，在工作與生活更能取得平衡，這樣的改變在後疫情時代推動性平，將帶來機會及挑戰。

當天會議由外交部與財團法人婦女權益促進發展基金會共同舉辦，以「加速婦女經濟賦權」為主題，聚焦婦女經濟處境等議題討論；與會者包括瑞典性別平等部政務次長Karin Strandas、唐鳳、林靜儀、美國國際開發金融公司(DFC)代理處長Alec Paxton、科索沃NGO「女性互助」(Kosova Women for Women) 執行長Iliriana Gashi和英國「婦女價值」(Value for Women)社會企業策略與發展部門執行長Aparajita Agrawal等人，會議並由國際女法律人聯盟副主席暨其駐聯合國代表史科托(Denise Scotto)主持。

Strandas表示，弱勢群體在疫情中受影響最甚，其中也包括女性與小孩；女性在勞工市場中通常處於相對弱勢，不僅在經濟上仍需依賴另一半，還有很多第一線工作者、照護者為女性，在疫情中暴露在危險之中，不過也顯示女性為社會重要勞動力，在後疫情時代全球更需要持續推動女性平權，在經濟和社會地位上建立平等，才能體現真正的人權、民主、正義。

唐鳳分享台灣在推動性平的成就，表示在2020年台灣國會女性立委比例約42%，而在經濟上性別薪酬差距為14%，在理工專業(STEM)領域的女性，也從2008年的22.7%提升至今的24.73%，比日本、南韓、新加坡等國還高。

在性平教育部分，唐鳳則分享，去年有家長表示小學男童怕被同學嘲笑，不肯戴粉紅色兒童口罩上學，隔日在例行的記者會上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等人特別戴上粉紅色口罩，表示「顏色沒有性別」，性平教育從小做起。

在疫情持續下如何繼續推動性別平等，Strandas說，社會壓力促使改革，要確保女權能更平等，女性則須在經濟上獨立後，才能進一步在生活上、地位上獨立。

林靜儀說，疫情將會對全球持續造成影響多年，人們也透過網路溝通、工作，在如此的大環境下能夠同時平衡生活和工作，或許能透過這樣的機會建立新方式和想法；她說：「這樣的改變對於在後疫情時代推動性別平等是機會也是挑戰。」

疫情 台灣 教育部

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