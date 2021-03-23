干預性騷案調查？葛謨否認 州眾議會彈劾調查展開

指控葛謨性騷的女性之一的律師表示，葛謨有干預調查的嫌疑。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)深陷性騷 擾醜聞，其中一名指控其性騷的女性的代理律師22日表示，葛謨可能正在干預州檢察長辦公室領導的獨立調查，將其職員介紹給調查律師，但葛謨對此否認；州眾議會則將於23日正式開始對葛謨的彈劾調查。

代表性騷指控者班奈特(Charlotte Bennett)的律師卡茲(Debra Katz)表示，葛謨已經讓其職員在於外部調查人員面談前，先與自己手下的律師面談，並且在調查面談時需由律師陪同；卡茲說，她已經去信州檢察長詹樂霞(Letitia James)，對此提出警告，要求州檢察長停止葛謨的插手行為。

卡茲表示，葛謨的這一舉動將給潛在的目擊者造成寒蟬效應，讓職員擔心在工作中遭到打擊報復，從而影響調查的公正性，「這種行為極其不正當，我們堅決反對這種明顯的干涉行為。」

不過，葛謨辦公室否認強迫任何員工違背意願行事；葛謨律師在聲明中表示，「州府員工確實有接到如此建議，如果他們希望在調查時有律師陪同，他們可以選擇自己的私人律師，也可以選擇州府提供的外部律師。」而葛謨在22日的電話會議上重申，在調查結果出爐之前，不會對性騷醜聞作出任何評論。

同時，州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)23日將正式啟動針對葛謨的彈劾調查，介紹主持調查的律師團隊；而根據The Economist/YouGov發布的最新民調，全美已有44%的民主黨人認為葛謨應該辭職。

而在州府簽發禁止養老院 拒絕醫院轉院申請一周年之際，民眾日前在布碌崙(布魯克林)舉辦了一場養老院死者悼念儀式，州眾議員金兌錫重申，葛謨必須對養老院疫情負責，並再次回憶了葛謨對他的電話威脅，「當我接到他的威脅電話，以我的職業生涯、生計為要挾助他說謊，我沒有被他的霸凌伎倆嚇到，但是我擔心他會逃過懲罰。」