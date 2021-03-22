保衛亞裔社區 皇后區成立多個守護隊

社區守護隊的發起人和志願者們聚集法拉盛，呼籲亞裔團結起來保護社區。（記者朱蕾／攝影）

面對紐約市的亞裔 不斷遭受攻擊、仇恨行為以及搶劫等其他罪案，皇后區近期成立了四個民間守護隊，21日齊聚法拉盛 市中心，呼籲亞裔應團結起來保護社區，展現華人 的力量，並期盼未來能夠加強合作，用社區自己的力量改善社區環境。

四個近期成立的互助隊為：繁榮社區基金會守護隊(Prosperous Community Foundation)、民間巡邏隊(Public Safety Patrol)、緬街巡邏隊(Main St. Patrol)和大學點守護隊。

此次集會召集人尹導表示，在疫情衝擊、警務經費縮減等壓力下，多種罪案在社區頻發，華人更易成為作案者的首選目標；社區民眾的組織已採取行動，這四個守護隊都是亞裔社區自發成立，向社區傳遞「亞裔會努力自衛」的信息，守護隊旨在制止可能進一步升級的針對亞裔的仇恨犯罪，並致力於減少一切罪案，一切行動都會遵守法律法規。

緬街巡邏隊的志願者多為年輕一代，該隊代表陳雅思表示，「良好的社區環境人人有責，我們年輕人也要為下一代擁有好的環境而努力」，她近期通過社交媒體動員民眾加入，保護法拉盛，「我們從最初的五人發展到現在已有63名志願者，歡迎所有背景的民眾加入。」

民間巡邏隊代表表示，該巡邏隊經過籌備，將於22日開始首次巡邏，法拉盛街頭會出現幾十名志願者的身影。

法拉盛華人居民張志明表示，「今天讓我感覺華人組織起來了，我們形成了一種力量、發出強而有力的聲音，我也考慮成為守護隊的志願者，為改善社區治安盡一份力。」