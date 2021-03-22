忍無可忍…紐約亞裔 萬人反仇恨遊行

民眾舉著牌子參加遊行，反對針對亞裔的仇恨犯罪。(記者顏嘉瑩/攝影)

為了反對自新冠疫情以來外界對亞裔 社區的誤解和頻發的仇恨犯罪 ，以亞裔社區為主的各社區21日在曼哈頓、布碌崙、皇后區等各地舉行聲勢浩大的集會和遊行，數萬人上街參加，譴責針對亞裔的種族歧視 和仇恨犯罪，齊聲疾呼「我們忍無可忍」。

來源：記者顏嘉瑩

當日在紐約市各地爆發的「反仇恨大遊行」一早開始，遍布亞裔居民集中的曼哈頓華埠、皇后區法拉盛、布碌崙班森賀、日落公園等地，也在曼哈頓聯合廣場、華盛頓廣場等多個地標性區域登場；參與者除了眾多亞裔民眾外，也有眾多各族裔民眾參與，聲勢浩大。

民眾舉著牌子參加遊行，反對針對亞裔的仇恨犯罪。(記者顏嘉瑩/攝影)

主辦方表示，種族歧視在美國存在已久，但自疫情以來針對亞裔社區的仇恨犯罪和種族歧視暴增，如今社區需要團結在一起，向全紐約、全世界宣告：「我們忍無可忍、我們受夠了」，共同站出來反對仇恨。

當日上午在曼哈頓華埠哥倫布公園舉行的集會吸引數千人參與，整個公園擠滿高舉反仇恨標語、高呼口號的人群；主辦方表示，活動包括多個目的，包括向民選官員傳達反亞裔仇恨是嚴重且存在的問題，讓社區知道如何保護自己並舉報類似案件，鼓勵仇恨犯罪受害者出面分享經驗以喚醒大眾意識，分享正能量等。

民眾舉著牌子參加遊行，反對針對亞裔的仇恨犯罪。(記者顏嘉瑩/攝影)

而稍早時分在曼哈頓聯合廣場(Union Square)舉辦的類似遊行，部分與會者從聯合廣場一路遊行至華埠，繼續參加在哥倫布公園的活動；參與者來自各族裔社區，以團結行動支持亞裔社區。

當天在哥倫布公園參與集會的群眾有超過半數為首次參與類似遊行，華裔家長陳女士帶著八歲的兒子陳堯毅舉著「停止仇恨亞裔」，站在人群中；陳女士說，在美國的亞裔已經成為「啞裔」太久，導致在疫情期間社區被當作代罪羔羊，只有站出來反抗，才能真正停止仇恨犯罪。

徐Alice分享，她的父母在1980年代從中國移民來美國，為的就是給她和弟弟更好的生活和教育，如今卻要生活在恐懼之中。(記者顏嘉瑩/攝影)

華裔音樂老師徐Alice分享，她的父母在1980年代從中國移民來美國，為的就是給她和弟弟更好的生活和教育，他們含辛茹苦至今終於可以好好享受人生，但針對亞裔的攻擊案讓她的父母不敢出門，生活在恐懼之中；身為老師的她，也希望透過教育鞏固亞裔孩子的自我認知，「我們很棒，而且我們值得被更好的對待。」

紐約市長參選人楊安澤出席大遊行，譴責仇恨犯罪。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市長參選人楊安澤(Andrew Yang)與妻子盧艾玲(Evelyn Yang)也到場；楊安澤譴責日前發生在亞特蘭大的按摩店槍擊案，認為該案明顯就是針對亞裔的仇恨犯罪；他表示，自己從小在美國長大，但他的「美國人」身分卻屢屢被挑戰，而這也是他角逐公職的理由之一，以鼓勵亞裔社區讓更多人看到亞裔能夠參政、能夠領導，就像其他族裔一樣。

包括州參議員劉醇逸、卡范納(Brian Kavanagh)，州眾議員牛毓琳等眾多民選官員也都到會，呼籲各族裔應團結，共同對抗歧視犯罪。