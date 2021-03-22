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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

布碌崙千人集會 高喊「種族歧視才是病毒」

記者黃伊奕／紐約報導
眾多民選官員和民眾在布碌崙區政廳前舉辦反仇恨亞裔集會。（記者黃伊奕／攝影）
眾多民選官員和民眾在布碌崙區政廳前舉辦反仇恨亞裔集會。（記者黃伊奕／攝影）

針對近期不斷發生的針對亞裔的歧視、仇恨、暴力案件，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)21日組織逾千各族裔民眾，在布碌崙區政廳舉行反仇恨亞裔集會，高喊「種族歧視才是病毒」口號。

亞當斯在集會上表示，約20年前他就曾經與華裔民眾一起，反對針對亞裔的歧視、仇恨和暴力，深知亞裔民眾現在的痛苦；從1882年「排華法案」、布碌崙老婦燒背案、前總統川普的「中國病毒」到近期的亞特蘭大槍擊案，都是絕對不能被接受的；他也呼籲警方嚴肅對待針對亞裔的仇恨犯罪，公布對針對亞裔的仇恨犯罪的數字，伸張正義。

州參議員劉醇逸表示，一周前他曾前往布碌崙8大道華社譴責針對亞裔的仇恨犯罪，現在又需要繼續譴責亞特蘭大發生的仇恨案件，亞裔對此已經到了忍無可忍的地步；布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)則說，近期針對亞裔的仇恨犯罪全美不斷發生，這些案件都是種族主義在作祟，呼籲亞裔民眾在遭遇歧視、暴力以及仇恨犯罪時報警求助，「我將永遠和亞裔民眾站在一起，並為他們提供支持。」

現場除了不少華裔民眾外，也有大量其他族裔參加，白人女子Lisa Miller說不願意見到針對任何族裔的仇恨在美國蔓延，「這些仇恨都不過是不願意承認自我失敗的錯誤發洩方式，是對生命的漠視，不僅應該被譴責，更應該追究法律責任。」

當日還有州參議員郭纳德(Andrew Gounardes)、及州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員顧雅明、康內基(Robert Cornegy)、紀思庭(Justine Brannan)等民選官員參加。

現場參加活動的民眾手舉反對仇恨亞裔的海報。（記者黃伊奕／攝影）
現場參加活動的民眾手舉反對仇恨亞裔的海報。（記者黃伊奕／攝影）
現場參加活動的民眾手舉反對仇恨亞裔的海報。（記者黃伊奕／攝影）
現場參加活動的民眾手舉反對仇恨亞裔的海報。（記者黃伊奕／攝影）

亞裔 布碌崙 仇恨犯罪

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