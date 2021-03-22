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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

號召反種族歧視 中國留學生建微信群

記者和釗宇／紐約報導
黃毅捷(中)已經成立了反亞裔仇恨犯罪微信群，號召留學生聲援示威，為亞裔爭取權益。（記者和釗宇／攝影）
黃毅捷(中)已經成立了反亞裔仇恨犯罪微信群，號召留學生聲援示威，為亞裔爭取權益。（記者和釗宇／攝影）

21日紐約市舉辦了多場反對針對亞裔仇恨犯罪的示威遊行，來自紐約大學的黃毅捷等三人參加了在曼哈頓聯合廣場(Union Square)和哥倫布公園(Columbus Park)舉行的示威；黃毅捷說，他已經成立了反亞裔仇恨犯罪微信群，號召留學生聲援示威，為亞裔爭取權益。

已經來美五年的黃毅捷表示，他在去年疫情初期經經歷過種族歧視，當時他戴口罩坐優步電召車，曾被拒載，「我的一些華裔朋友也經歷過這種事，有人在電梯直接被其他人說『他有病毒』。」

黃毅捷說，為了聲援反亞裔仇恨犯罪遊行，他已經在紐大留學生圈子裡成立了一個反亞裔仇恨犯罪微信群，號召同學們都來參加示威，壯大亞裔的力量；他說，因為疫情關係，今年留在紐約的留學生不多，目前已有40多人入群。

他表示，這個群是用來溝通各種反種族歧視信息和示威消息的，「希望大家以後看到這些消息以後會喚起責任感，加入反種族主義、仇恨歧視的行列；仇恨才是病毒，仇恨者不會在意對方什麼背景，仇恨行為沒有邊界，作為中國人我更有責任參加這樣的活動。」

此外，在紐大工作的胡托尼和安智華也來到現場聲援，兩人均表示去年大選期前後曾遭遇白人針對亞裔的仇恨行為；胡托尼說，去年大選快結束的前幾天，「我到從地鐵站出來上班，遇到川普支持者在發傳單，我沒有理他，他就罵我『滾回中國去』。」安智華則表示，「去年選舉結束後一周，我在搭地鐵的時候直接被一名白人推進車廂，此人嘴裡還罵罵咧咧，不停地說『Fxxk minorities』之類的話。」

胡托尼和安智華呼籲亞裔民眾積極發聲，表示不發聲永遠不可能改變現狀，就會永遠被欺負；安智華說，「我們在這裡工作十幾二十年，是公民，也繳稅；普通民眾教育水平不高，就聽領導人的極端言論，我們不發聲還等什麼呢。」

胡托尼說，亞裔不發聲永遠不可能改變現狀。（記者和釗宇／攝影）
胡托尼說，亞裔不發聲永遠不可能改變現狀。（記者和釗宇／攝影）
黃毅捷手舉標語。（記者和釗宇／攝影）
黃毅捷手舉標語。（記者和釗宇／攝影）

亞裔 種族歧視 仇恨犯罪

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