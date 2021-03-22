亞美正義聯盟提「社區守望計畫」

紐約亞美正義聯盟在曼哈頓華埠且林士果提出「社區守望計畫」。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約亞美正義聯盟(LAANY)21日在曼哈頓華埠且林士果舉辦記者會，表示面對愈來愈多針對亞裔 的攻擊案，除了透過警政單位的嚴加執法，還提出「社區守望計畫」，增加民間巡邏、呼籲政府出資推廣相關教育 、針對受害人的法律援助等，以實際行動加強亞裔社區安全。

該聯盟提出四項計畫提議，包括提供中央溝通系統給由社區居民組成的巡邏隊；在主要幹道、商圈架設街道和中央監視系統；呼籲政府撥款增加安全教育、受害人法律援助、翻譯及賠償服務；撥款提供亞裔文化教育，並針對反亞裔歧視議題推廣相關意識、訓練等。

亞美正義聯盟執行委員周國東表示，社區要與紐約市 警合作以增加安全，不過社區也應主動出擊，預防類似事情發生，如果有更多受過訓練的人巡邏，協助報警和緊急服務，就能減少更多攻擊案，說不定也能挽救一條無辜生命。

參與當天集會的紐約市長參選人、守護天使(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)則說，見到歧視案如果不付諸行動阻止，就會有愈來愈多人效仿，雖然近日有不少相關示威活動以提高民眾對反亞裔事件的關注，但示威活動並不會讓歧視案就此歸零，「我們需要有更多人在社區巡邏，不論是市警或是守護天使，」

參選曼哈頓第一選區市議員的鄭永佳表示，華埠社區以移民為主，其中也有不少無證移民，在遇到問題時不敢報警，而是多會到社區非營利組織尋求協助；他說，政府應協助這些社區非營利組織擴展項目，提供安全及文化，以及健康、預防等多方面教育；他也呼籲，民選官員不應該只是紙上談兵，應該直接到社區提供最實質的協助。