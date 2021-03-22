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亞、非、猶太裔民眾法拉盛集會 籲團結制止仇恨、歧視

記者朱蕾／紐約報導
華裔學生參加反對仇恨亞裔的集會。(記者朱蕾/攝影)
華裔學生參加反對仇恨亞裔的集會。(記者朱蕾/攝影)

各族裔的民眾、宗教和社區領袖數百人21日聚集在皇后區公共圖書館法拉盛分館前，悼念日前在亞特蘭大按摩院槍擊案中的受害人，並團結一致譴責種族主義和白人至上分裂美國，呼籲各社區相互支持，共同阻止任何形式的仇恨和歧視行為。

組織此次集會的大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)執行主任崔容準表示，「我們必須團結一致，相互支持；警察是打擊罪案的鬥士，但他們無法解決這些仇恨攻擊的根源，即種族主義和性別歧視，只有我們才能保護我們。」

亞裔維權大聯盟副會長趙靖桉表示，「如果歧視、攻擊、仇恨亞裔的趨勢繼續發展，下一個受害人可能就是你的家人或朋友，我們之所以成為這類罪行的受害人，只是因為我們的膚色、樣貌；很多亞裔遭歧視、攻擊等侵犯後，因語言等障礙不報案，我們必須消除所有障礙，任何人遭遇或看到仇恨和歧視行為都要大聲說出來。」

馬其頓非洲裔衛理工會教堂(Macedonia AME Church)牧師麥凱克倫(Rev. Richard McEachern)表示，「對亞裔的偏見和毫無意義的攻擊使我們憤怒，我們將不會保持沉默；無論何時何地，都必須大聲疾呼反對偏見、種族主義和歧視，希望我們的亞裔鄰居、朋友和同事知道我們在這個困難時期與你們站在一起」。

「在我們自己的國家被當作陌生人對待的經歷，是猶太裔社區和亞太裔社區都有的遭遇。」皇后區猶太裔社區代表戈登伯格(Rabbi Rachel Goldenberg)說，「作為猶太裔，我們在愛與團結中，支持亞太裔家庭、社區成員和鄰居，無論是政府官員還是民眾，將亞裔社區當做新冠疫情的替罪羊，是既危險又不負責任的，必須制止」。

亞裔選民聯盟(The Asian American Voters Alliance)主席帕克(Terence Park)表示，「我們對亞裔在這個國家遭襲擊和殺害感到憤怒，民眾應警惕此類罪行，社區領袖和民選官員應該強烈譴責。」

民眾手舉「停止仇恨亞裔」等標語參加法拉盛圖書館前的集會。(記者朱蕾/攝影)
民眾手舉「停止仇恨亞裔」等標語參加法拉盛圖書館前的集會。(記者朱蕾/攝影)
數百名各族裔民眾聚集在法圖前譴責種族主義。(記者朱蕾/攝影)
數百名各族裔民眾聚集在法圖前譴責種族主義。(記者朱蕾/攝影)
數百名各族裔民眾聚集在法圖前譴責種族主義。(記者朱蕾/攝影)
數百名各族裔民眾聚集在法圖前譴責種族主義。(記者朱蕾/攝影)

亞裔 歧視 種族主義

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