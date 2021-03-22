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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

反對仇恨亞裔 布碌崙白髮長者蹣跚到場聲援

記者黃伊奕／紐約報導
82歲的華裔老婦陳沈萍即使腿腳不好，也堅持到場。（記者黃伊奕／攝影）
82歲的華裔老婦陳沈萍即使腿腳不好，也堅持到場。（記者黃伊奕／攝影）

為悼念亞特蘭大按摩院槍擊案八名死者，發出反對仇恨亞裔聲音，21日下午布碌崙(布魯克林)華裔居民最集中的班森賀舉行悼念集會；不少已白髮蒼蒼、步履蹣跚的華裔老移民都到場，表示「移民數十年，不忍看到仇恨亞裔情緒上升到如此嚴峻地步」，一定要到場發聲。

布碌崙(布魯克林)多個華社代表連同多位民選官員帶領民眾聚集在布碌崙華裔商家集中的86街，先為此前亞特蘭大按摩院槍擊案死者表達默哀。

州眾議員寇頓(William Colton)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、布碌崙華人聯合會負責人黃涵華、布碌崙華人健康協會會長陳麗娜、布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福等人拿著揚聲器，帶領現場民眾高喊「停止仇恨亞裔」等口號，民眾也不斷喊「支持紐約市警、反對仇恨」等口號，傳達出亞裔不再沉默，不再任人欺負的態度。

示威現場有不少白髮蒼蒼華裔長者到場。73歲的梅亨利(Henny Mei，音譯)說，自己從香港移民來美50多年，從未見到對亞裔的仇恨情緒上升現在如此嚴峻的地步，「以前針對亞裔的攻擊案也有，但不過是零星的案件，不會是全國範圍的爆發」。

梅亨利認為，前總統川普因對此負起責任，「他的『中國病毒』言論導致華裔成為這一系列攻擊案的受害者，事到如今，華裔只有團結一致起來反抗，不僅為自己，更為在美的下一代」。

另一名82歲的華裔老婦陳沈萍即使腿腳不好，從媳婦口中得知此次集會後也堅持前往，「我支持警察，反對仇恨，所有人都應該被尊重，所有生命都應該被珍惜。」

陳麗娜(左二起)、寇頓、李凱健、唐鳳巧、羅添福、郭納德等人呼籲停止仇恨亞裔。（記...
陳麗娜(左二起)、寇頓、李凱健、唐鳳巧、羅添福、郭納德等人呼籲停止仇恨亞裔。（記者黃伊奕／攝影）
寇頓(左一起）、陳善莊、郭納德(左四)等人喊出停止仇恨亞裔口號。（記者黃伊奕／攝...
寇頓(左一起）、陳善莊、郭納德(左四)等人喊出停止仇恨亞裔口號。（記者黃伊奕／攝影）
數百民眾聚集在一起，發出反仇恨亞裔的吶喊。（記者黃伊奕／攝影）
數百民眾聚集在一起，發出反仇恨亞裔的吶喊。（記者黃伊奕／攝影）

亞裔 華裔 布碌崙

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