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紐約首例…布碌崙9旬婦 染巴西變種病毒

記者金春香／紐約報導
紐約出現首例巴西變種病毒，四分之一民眾接種至少一劑。（州長辦公室提供）
紐約出現首例巴西變種病毒，四分之一民眾接種至少一劑。（州長辦公室提供）

紐約州20日出現首例新冠巴西變種病毒病患，染疫患者是90多歲的布碌崙(布魯克林)女性患者，沒有旅行紀錄；州衛生廳與紐約市衛生局正共同對該患者做更多調查，以取得接觸者名單；截至20日，紐約州已有25.3%的民眾接種至少一劑疫苗，另外4月下旬前，紐約每周將可獲得165萬劑疫苗，將加快民眾接種速度。

紐約州首例巴西變種病毒，由位於曼哈頓的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)實驗室發現，之後由州府沃茲沃思研究中心(Wadsworth Center)確認。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，在紐約發現巴西變種病毒，意味著人們需要持續採取一切適當的防疫措施來保護自身安全，而最好的自我保護方式，就是繼續配戴口罩、遠離人群聚集、保持社交距離，並及時接種疫苗。

變種病毒愈來愈普遍，衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，如今大家正在進行一場疫苗與變種病毒間的競賽，「我們要繼續努力，保證更多符合資格的民眾盡快獲得疫苗接種」。

巴西變種病毒1月在巴西被發現，1月底在美國第一次被發現，目前全美有共有48例，分布在15個州，包括麻州、新州等。

該變種病毒被認為比常見的新冠病毒更具有傳染力，外界擔憂會引發更嚴重的症狀，並可能會降低疫苗的抵禦效果；但州府表示，根據牛津大學最新發布的還未經同行審查的報告，巴西變種病毒對疫苗的抵抗性可能較低，也就意味著當前疫苗對防禦該病毒的功效仍較高。。

除巴西變種病毒外，紐約日前也出現更多紐約本地變種病毒、英國變種病毒、南非變種病毒和加州變種病毒感染患者。

目前沃茲沃思研究中心正在以每天檢測90個的速度對州內8200多個病毒樣本進行化驗，尋找更多變種病毒感染患者。

州府數據顯示，截至20日，州內已有約四分之一民眾接種至少一劑疫苗，總人數超過500萬人；13%民眾完成兩針接種；州內已有80%的民眾擁有接種資格。

20日州府數據顯示，全州新冠檢測陽性率為2.95%，七天平均陽性率為3.26%，州內住院人數繼續降至4513人，新增死亡62人；不過紐約市20日公布的七天平均陽性率仍較高，為7.82%。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前也表示，紐約州在4月底之前，可以保證每周獲得165萬劑疫苗，比當前每周可獲得疫苗數量增加33%，以進一步加快民眾接種速度。

州府數據顯示，3月8日至14日期間，紐約共獲得聯邦發放的45萬多劑第一針疫苗和近34萬劑第二針疫苗，165萬劑的數量將是巨大飛躍；舒默說，「大排長龍的狀況即將結束，紐約將獲得充足的疫苗。」

紐約州 變種病毒 疫苗

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