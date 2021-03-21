亞城槍案寒蟬效應 商家憂成受害者 「誰管他有沒有性癮，就是仇恨犯罪」

法拉盛韓裔社區20日在莫瑞丘長島鐵路車站前，悼念往生的八名死者，多名與會者批評當地警方調查結果(記者牟蘭／攝影)

亞特蘭大槍擊案至八死，其中六人為亞裔 女性；大紐約韓裔家長會20日發起反仇恨亞裔集會抗議活動，該會共同主席科麗根(Christine Colligan)表示，亞城槍案爆發對紐約亞裔社區產生寒蟬效應，許多商家擔憂自己也成為下一個受害者；犯罪分子瞄準亞裔女性與老人作案，導致人人自危，連門都不敢出。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛韓裔社區20日在莫瑞丘(Murray Hill)長島鐵路車站前，悼念八名死者，多名與會者批評當地警方調查結果，並指嫌犯瞄準亞裔按摩院作案，就是仇恨犯罪 ，要求總統拜登介入嚴懲兇嫌，消除亞裔社區日益漸增的恐慌情緒。

反仇恨亞裔集會抗議活動由大紐約韓裔家長會發起，多個韓裔社區組織與市議員顧雅明參與；選區包括法拉盛的市議員顧雅明表示，目前仇恨犯罪控罪與定罪的「門檻過高」，一些攻擊亞裔的嫌犯被捕後，只被檢方以輕罪提告，甚至不用交付保釋金，就能暫時被釋放，「我們要靠自己，團結各族裔發聲。」

顧雅明說，過去一個月內，紐約市 發生了超過16起針對亞裔的仇恨犯罪，其中三起都在法拉盛發生，兩起發生在公園；為應對這一問題，他已經要求加派警察在公園附近巡邏，保護當地民眾的安全。

科麗根表示，法拉盛地區有眾多亞裔居住，有些需靠經營美甲店、水療中心與餐館等維生，亞城槍案爆發，已對當地亞裔社區產生寒蟬效應，許多商家近期致電協會，擔憂自己也遭遇罪案，成為下一個受害者。

她說，不僅在亞城，紐約市近期也頻發多起仇恨罪案，這些犯罪分子瞄準亞裔女性與老人作案，導致人人自危，連門都不敢出。

科麗根說，更令人無奈的是，多數仇恨罪案的嫌犯沒有受到法律嚴懲，檢方也沒有以相關罪案控罪；她以亞城的槍案舉例，當地警方稱嫌犯作案動機為患有性癮，並未以仇恨犯罪罪名移送法辦，引起亞裔社區不滿，「已經有八個人死了，六個是亞裔，這就是仇恨犯罪，誰管他有沒有性癮。」