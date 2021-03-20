遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

全國仇恨亞裔罪案不斷發生，越來越多人成為該類案件受害者，一旦不幸遭遇仇恨犯罪 或者種族歧視 ，除了報警之外，仍有多種求助途徑。

根據紐約市 警規定，個人或團體針對個人背景，包括種族、膚色、宗教、性別、年齡、殘疾、血統、國際等，作出具有冒犯性違法行為，都屬於仇恨犯罪。

民眾凡是遭遇仇恨犯罪，盡可能在案發時攝像、拍照等存證，或留下目擊者聯繫方式等，並立即致電911報警；隨後民眾也可聯繫紐約市仇恨犯罪小組，亞裔還可在「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)官方推特留言或者發送郵件尋求幫助。

全市多個地區檢察官辦公室也設有仇恨犯罪調查小組，警方負責逮捕行動，而地區檢察官則負責案件調查起訴；民眾在遭遇仇恨犯罪後，直接向地區檢察官辦公室求助及提供關鍵證據，也是有效方式。

如果民眾遭遇歧視，不確定是否構成仇恨犯罪，紐約市人權局(Commission on Human Rights)專門負責種族歧視類投訴；專員馮郁雯表示，市人權局歧視處理科(Bias Response Team)負責全市的歧視事件，若民眾因族裔、宗教與國籍等受到威脅等騷擾，即使受害者沒有收集證據，也可向當局投訴，甚至可以匿名舉報；她還補充，惡意塗鴉若妨礙他人權利，如進入公園或校園塗鴉侮辱言論，也構成歧視騷擾。

除政府機構外，自仇恨亞裔犯罪增加後，多個華裔機構也成立反仇恨亞裔組織，例如華人權益促進會(CAA)等組織聯手成立「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)，以及歧視和暴力事件報告中心，專門收集與處理相關案件。

此外，向自己居住選區各級民選官員辦公室、媒體求助，也是維護自我權利，或了解更多求助途徑的有效方式。