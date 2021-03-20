嚴打反亞裔仇恨犯罪 社區盼市警成立專責部門

市警總局「亞裔仇恨犯罪 工作組」負責人副督察盧曉士19日宣布暫離市警，對此，日前與他會談的多位社區代表表示理解，指出近期針對亞裔罪案頻發，該小組成員面臨極大工作量與壓力，呼籲市警組建專職調查仇恨犯罪的部門，派專員處理相關罪案。

法拉盛 商業改進區(Flushing Bid)與法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)邀請盧曉士等警員16日舉辦閉門會議，探討解決如何解決日益增加針對亞裔的仇恨犯罪；時隔三天，盧曉士宣布暫離警隊。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，他日前已聽聞盧曉士暫離警隊，期望將精力多投入家庭的計畫，他對此表示理解；他說，該小組成員多身兼多職，「義務」處理仇恨亞裔罪案，他敦促市警組織新部門，派遣專員嚴打仇恨犯罪；他也期盼小組新負責人能深入了解亞裔社區文化，解決目前困境。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，仇恨亞裔的情緒四年來在全美蔓延，近期相關罪案更是頻發，而擁有大量亞裔人口的紐約市，目前僅由一個「亞裔仇恨犯罪工作組」負責相關罪案，並不切合實際，「小組負責人與成員面臨極大的工作量與壓力」。

余鈿崧建議，警方與檢方日後應嚴肅處理仇恨犯罪，加重對犯案者的懲戒，定期公布逮捕相關罪案嫌犯的數據，並加強反仇恨教育的社區教育，對犯罪分子起到威懾作用，「不能只說不做」。