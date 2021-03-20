我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

嚴打反亞裔仇恨犯罪 社區盼市警成立專責部門

記者牟蘭╱紐約報導

市警總局「亞裔仇恨犯罪工作組」負責人副督察盧曉士19日宣布暫離市警，對此，日前與他會談的多位社區代表表示理解，指出近期針對亞裔罪案頻發，該小組成員面臨極大工作量與壓力，呼籲市警組建專職調查仇恨犯罪的部門，派專員處理相關罪案。

法拉盛商業改進區(Flushing Bid)與法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)邀請盧曉士等警員16日舉辦閉門會議，探討解決如何解決日益增加針對亞裔的仇恨犯罪；時隔三天，盧曉士宣布暫離警隊。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，他日前已聽聞盧曉士暫離警隊，期望將精力多投入家庭的計畫，他對此表示理解；他說，該小組成員多身兼多職，「義務」處理仇恨亞裔罪案，他敦促市警組織新部門，派遣專員嚴打仇恨犯罪；他也期盼小組新負責人能深入了解亞裔社區文化，解決目前困境。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，仇恨亞裔的情緒四年來在全美蔓延，近期相關罪案更是頻發，而擁有大量亞裔人口的紐約市，目前僅由一個「亞裔仇恨犯罪工作組」負責相關罪案，並不切合實際，「小組負責人與成員面臨極大的工作量與壓力」。

余鈿崧建議，警方與檢方日後應嚴肅處理仇恨犯罪，加重對犯案者的懲戒，定期公布逮捕相關罪案嫌犯的數據，並加強反仇恨教育的社區教育，對犯罪分子起到威懾作用，「不能只說不做」。

亞裔 仇恨犯罪 法拉盛

上一則

3市議員參選人訪世報 聲討仇恨亞裔犯罪

下一則

餐館員工苦等復甦 「請食客放心 」

延伸閱讀

3紐約市議員參選人訪世報 聲討仇恨亞裔犯罪

3紐約市議員參選人訪世報 聲討仇恨亞裔犯罪
法拉盛商改區聯合民代反仇恨亞裔 呼喚團結、勇氣

法拉盛商改區聯合民代反仇恨亞裔 呼喚團結、勇氣
市警到法拉盛座談 加強社區合作制止仇恨亞裔犯罪

市警到法拉盛座談 加強社區合作制止仇恨亞裔犯罪
法拉盛華裔長者約不到疫苗 圖書館門前乾著急

法拉盛華裔長者約不到疫苗 圖書館門前乾著急
「愚蠢的中國人滾回去」法拉盛少年街頭被襲

「愚蠢的中國人滾回去」法拉盛少年街頭被襲
法拉盛頻現仇中塗鴉 嫌犯疑為亞裔

法拉盛頻現仇中塗鴉 嫌犯疑為亞裔

熱門新聞

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪