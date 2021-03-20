罵中國病毒又吐口水 警：屬仇恨犯罪行為

歐康納(前排左一)與科莉(前排右二)提醒民眾遇到罪案後，應即時報警，切忌自行給案件「定性」；前排左二為杜彼得。(記者牟蘭／攝影)

市警仇恨犯罪 小組與109分局的兩位副督察在「仇恨犯罪公眾」論壇上表示，仇恨言論不等同仇恨犯罪，但若受害人被仇恨言論侮辱後，人身又受到威脅或傷害，即使只是被吐口水，警方也會以仇恨犯罪方向偵辦，提醒民眾遇到罪案後應即時報警。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)聯合市警仇恨犯罪小組與109分局，於19日在法拉盛喜來登酒店聯合舉辦仇恨犯罪公眾論壇，並同時進行線上直播，吸引超過百人參與。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，近期針對亞裔 的攻擊案件頻發，但部分案件並非仇恨犯罪，當天活動為民眾釋疑，減少社區出現恐慌情緒。

市議員顧雅明表示，他在法拉盛已生活超過30年，但近期罪案讓他感到擔憂；他說，「停止亞太裔仇恨」(StopAAPIHate)一份紀錄顯示，全國去年有4795起記錄在案的仇恨亞裔罪案，但僅上個月紐約市就發生逾16起仇恨亞裔罪案，其中三起在他的選區，「(紐約市)平均每兩天至少發生一起罪案」。

市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)表示，根據市警紀錄，今年1月起警方調查14起仇恨亞裔罪案，較去年同期數字大幅增加；她表示，小組因此將增加兩名會說中文的亞裔探員，嚴打仇恨犯罪。

科莉表示，仇恨言論不等同仇恨犯罪，但若受害人不僅遭受仇恨言論的侮辱，還受到肢體攻擊或人身威脅，即使只是被他人吐口水，也應立即向警方報案，由警方調查可能的仇恨罪案。

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)表示，亞裔民眾遭遇仇恨言論騷擾後，應立即向警方報案，切忌自行判定案件是否涉及仇恨犯罪；他以日前法拉盛市中心出現辱華與納粹標識的塗鴉舉例，雖然被告不涉及肢體傷害，但涉嫌刑事損壞等罪名，也以仇恨犯罪的罪名移送法辦。

歐康納說，他有多名中國親屬，了解亞裔社區正在遭受的恐懼；他呼籲民眾相信警方，遇到傷害後立即報警求助，由警方收集第一手證據，早日將不法分子逮捕歸案。

州參議員劉醇逸表示，單靠警方逮捕或檢方控罪是不夠的，他呼籲增加反亞裔歧視的公眾教育，從根源消除仇恨犯罪。

法拉盛華商會理事長戴宏、第20選區市議員參選人王能與楊愛倫等，也參與當天會議表示支持。