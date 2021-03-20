我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1831萬劑疫苗 29.8%成人接種

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

罵中國病毒又吐口水 警：屬仇恨犯罪行為

記者牟蘭／紐約報導
歐康納(前排左一)與科莉(前排右二)提醒民眾遇到罪案後，應即時報警，切忌自行給案件「定性」；前排左二為杜彼得。(記者牟蘭／攝影)
歐康納(前排左一)與科莉(前排右二)提醒民眾遇到罪案後，應即時報警，切忌自行給案件「定性」；前排左二為杜彼得。(記者牟蘭／攝影)

市警仇恨犯罪小組與109分局的兩位副督察在「仇恨犯罪公眾」論壇上表示，仇恨言論不等同仇恨犯罪，但若受害人被仇恨言論侮辱後，人身又受到威脅或傷害，即使只是被吐口水，警方也會以仇恨犯罪方向偵辦，提醒民眾遇到罪案後應即時報警。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)聯合市警仇恨犯罪小組與109分局，於19日在法拉盛喜來登酒店聯合舉辦仇恨犯罪公眾論壇，並同時進行線上直播，吸引超過百人參與。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，近期針對亞裔的攻擊案件頻發，但部分案件並非仇恨犯罪，當天活動為民眾釋疑，減少社區出現恐慌情緒。

市議員顧雅明表示，他在法拉盛已生活超過30年，但近期罪案讓他感到擔憂；他說，「停止亞太裔仇恨」(StopAAPIHate)一份紀錄顯示，全國去年有4795起記錄在案的仇恨亞裔罪案，但僅上個月紐約市就發生逾16起仇恨亞裔罪案，其中三起在他的選區，「(紐約市)平均每兩天至少發生一起罪案」。

市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)表示，根據市警紀錄，今年1月起警方調查14起仇恨亞裔罪案，較去年同期數字大幅增加；她表示，小組因此將增加兩名會說中文的亞裔探員，嚴打仇恨犯罪。

科莉表示，仇恨言論不等同仇恨犯罪，但若受害人不僅遭受仇恨言論的侮辱，還受到肢體攻擊或人身威脅，即使只是被他人吐口水，也應立即向警方報案，由警方調查可能的仇恨罪案。

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)表示，亞裔民眾遭遇仇恨言論騷擾後，應立即向警方報案，切忌自行判定案件是否涉及仇恨犯罪；他以日前法拉盛市中心出現辱華與納粹標識的塗鴉舉例，雖然被告不涉及肢體傷害，但涉嫌刑事損壞等罪名，也以仇恨犯罪的罪名移送法辦。

歐康納說，他有多名中國親屬，了解亞裔社區正在遭受的恐懼；他呼籲民眾相信警方，遇到傷害後立即報警求助，由警方收集第一手證據，早日將不法分子逮捕歸案。

州參議員劉醇逸表示，單靠警方逮捕或檢方控罪是不夠的，他呼籲增加反亞裔歧視的公眾教育，從根源消除仇恨犯罪。

法拉盛華商會理事長戴宏、第20選區市議員參選人王能與楊愛倫等，也參與當天會議表示支持。

科莉(講話者)表示，仇恨言論不等同仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)
科莉(講話者)表示，仇恨言論不等同仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)
劉醇逸(講話者)呼籲增加反亞裔歧視的公眾教育，從根源消除仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝...
劉醇逸(講話者)呼籲增加反亞裔歧視的公眾教育，從根源消除仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)
歐康納提醒民眾遇到罪案後，應即時報警，切忌自行給案件「定性」；圖為法拉盛市中心巡...
歐康納提醒民眾遇到罪案後，應即時報警，切忌自行給案件「定性」；圖為法拉盛市中心巡邏的警車。(記者牟蘭／攝影)

仇恨犯罪 亞裔 法拉盛

上一則

紐約客談╱譴責仇恨亞裔 多少口惠？多少實惠 ?

下一則

亞裔仇恨犯罪工作組長盧曉士暫離市警 華社惋惜但祝福

延伸閱讀

3紐約市議員參選人訪世報 聲討仇恨亞裔犯罪

3紐約市議員參選人訪世報 聲討仇恨亞裔犯罪
法拉盛商改區聯合民代反仇恨亞裔 呼喚團結、勇氣

法拉盛商改區聯合民代反仇恨亞裔 呼喚團結、勇氣
市警到法拉盛座談 加強社區合作制止仇恨亞裔犯罪

市警到法拉盛座談 加強社區合作制止仇恨亞裔犯罪
法拉盛華裔長者約不到疫苗 圖書館門前乾著急

法拉盛華裔長者約不到疫苗 圖書館門前乾著急
「愚蠢的中國人滾回去」法拉盛少年街頭被襲

「愚蠢的中國人滾回去」法拉盛少年街頭被襲
法拉盛頻現仇中塗鴉 嫌犯疑為亞裔

法拉盛頻現仇中塗鴉 嫌犯疑為亞裔

熱門新聞

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪