第8人 現任助理指控葛謨性騷擾

麥格拉斯是第八名指控葛謨性騷擾的女性，她是州府現任職員。（取自LinkedIn）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷 擾指控者再增一人；紐約時報 19日爆出，葛謨現助理麥格拉斯(Alyssa Mcgrath)指控葛謨盯著她身體瞧，詢問她的感情生活，對她及辦公室其他女性的外表做出不適當評論，還曾試圖掩蓋另一名辦公室助理所指控的相關證據。

紐約時報報導，麥格拉斯稱，葛謨會在辦公室內叫她和同事「應酬媽媽」(mingle mamas)，詢問她為何沒有戴婚戒，是否離婚，還用義大利語稱讚她美麗，並在聖誕聚會上親吻她的前額；此外，她單獨與葛謨在辦公室內時，葛謨還曾盯著她的襯衫領口，評論她領口下方的項鍊。

33歲的麥格拉斯於2018年開始在州府工作，是首位目前仍在葛謨辦公室工作、公開姓名站出來講述遭葛謨性騷擾的員工。

麥格拉斯說，第六名指控者目前仍在州長辦公室工作，她匿名指控葛謨去年找她到州長官邸談工作時，卻抓她的胸部；第六名指控者上周跟麥格拉斯詳細描述事發細節。

「當葛謨做出那個舉動(摸胸)時，她完全僵住了，但你又能告訴誰？」麥格拉斯說，葛謨知道那名匿名指控者與麥格拉斯經常聊天，「葛謨告訴她，特別不要跟我發說發生了什麼。」

麥格拉斯表示，葛謨善於用各種方式讓你感到在他身邊很舒服，「就好像他是你的朋友一樣。」但當你離開他辦公室或結束與他的對話後，就會「不敢相信我剛剛與紐約州長有那樣的交流。」

她說，葛謨在辦公室營造一種混合了挑逗和個人評論的工作氛圍，還有意無意讓女員工之間產生一種微妙的競爭關係，「我們都知道葛謨喜歡選每周或每月最喜歡的女性員工。」

麥格拉斯還說，看到葛謨在記者會上全然否認性騷擾指控時非常氣憤，「我知道所有(站出來的)女性都在講真話。」

葛謨的代表律師Rita Glavin 19日回應稱，州長對所有人都會以擁抱和在臉頰、前額或手上親吻的方式表達問候；他的確在照片內用手臂環繞她們，但這些都只是傳統禮節，「葛謨清楚講過，他沒有對任何人做出不適當的觸摸。」