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白思豪批葛謨為抬高支持率 「拿紐約人命當兒戲」

記者張晨／紐約報導
白思豪抨擊葛謨為紐約州政壇腐敗的「核心人物」，拿紐約人性命當兒戲。(本報檔案照)
白思豪抨擊葛謨為紐約州政壇腐敗的「核心人物」，拿紐約人性命當兒戲。(本報檔案照)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)19日在接受媒體採訪時指責紐約州葛謨(Andrew Cuomo)為了提高自己的支持率，拿紐約人的生命冒險，並稱葛謨是紐約州腐敗史上的「核心人物」。

白思豪當日在WNYC「布萊恩萊勒」(The Brian Lehrer)訪談節目上，被問及是否認為葛謨會為了改善自己的形象而「拿人們的性命當兒戲」時，白思豪表示同意。

「確實，他對療養院死亡數據的掩蓋顯然是處於這種目的。」白思豪表示，此一決定危及人們的健康和福祉，數千人因此喪生，「而葛謨竟然厚顏無恥地試圖掩蓋這一事實。」

他補充道，「那麼你問我，他有能力做出如此愚蠢、如此政治化、關乎個人利弊的決定嗎？答案是110%。」

白思豪進一步引用葛謨不顧市府阻攔， 執意將室內健身課程的客容量恢復至33%；「我們基於醫療安全方面的考量，認為這是非常不明智的決定。」白思豪說，葛謨收回市府的決定權，這完全是出於政治原因，他在盡其所能讓大家重新喜歡他。

據報導，在過去幾年裡，葛謨和紐約州民主黨共收到了來自醫療保健行業的100萬元政治捐款；對此白思豪表示，葛謨的高級政治助手曾因腐敗和賄賂而蹲過聯邦監獄，「奧伯尼有長時腐敗的歷史，而葛謨一直是其中的核心。」

白思豪所指的人為葛謨的前高級助手波可可(Joseph Percoco)，葛謨曾公開把他比作自己的兄弟；2018年波可可因以權謀私獲得超過30萬賄賂，被判處六年監禁。

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)19日再次呼籲葛謨在不斷升級的醜聞中辭職；舒默在曼哈頓上西城舉行的一場記者會上表示，戰勝疫情的最低要求是政府可靠和穩定的領導，「但如今隨著諸多不當行為和性騷擾的指控，葛謨已經失去了執政夥伴和許多紐約人的信任，他應該下台。」

對於舒墨的發言，葛謨辦公室沒有立即的回應。

葛謨 紐約州 白思豪

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