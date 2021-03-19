悼亞城按摩院槍案死者 白思豪：仇恨亞裔等同侵犯所有人

白思豪(講話者)表示，對亞裔的仇恨就是對所有人的侵犯。(記者朱蕾╱攝影)

市長白思豪、州參議員劉醇逸等民意代表18日晚冒雨聚集在法拉盛，悼念亞特蘭大按摩院槍擊案受害人，大家手舉寫著槍案中所有罹難者名字的標語牌，現場點起蠟燭、擺放鮮花，表達追思，並同聲呼籲全美重視愈演愈烈的歧視亞裔 風潮和仇恨亞裔犯罪。

白思豪表示，「槍擊案中的受害人及其家庭，經歷的是一種恐怖主義、是冷血攻擊」，他說，「以任何亞裔為目標，就是以我們所有人為目標，紐約市以及全國對仇恨和歧視絕無容忍之地。」

集會由劉醇逸召集，皇后區長理查茲(Donovan Richards)以及多名皇后區東北部的民選官員和亞裔社區組織參與，包括州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、市議員顧雅明、郭登祺(Barry Grodenchik)等民代及數十位亞裔社區代表到場。

白思豪表示，市警「亞裔仇恨犯罪 工作組」就是為了消滅對亞裔的仇恨犯罪並將罪犯繩之以法而成立，「民眾一旦看到任何形式的仇恨、歧視或攻擊，請報警並盡可能提供詳細信息，你們的協助會讓我們更有能力逮捕並懲治罪犯。」

劉醇逸表示，新冠疫情以來，亞裔社區還要面對第二種病毒「仇恨和歧視」；過去一年不時出現亞裔遭攻擊、遭仇恨或歧視的辱罵、遭人大喊「滾回中國」，現在又遭槍殺。

活動現場點起蠟燭、擺放鮮花，悼念逝者。(記者朱蕾╱攝影)

「我們以身為亞裔而自豪，但全國很多人卻跟隨川普把新冠病毒稱為『中國病毒』、『功夫流感』，他們在疫情中受到經濟損失、生活不便，卻把亞裔當做責備的對象」，劉醇逸說，「今天我們站在一起，悼念受害人以及支持他們的家人，並要求全國對這個尚未解決的巨大問題給予關注和重視」。

劉醇逸還說，當地警方在案發後竟然說「嫌犯作案前有糟糕的一天」，「這是讓人憤怒的回應，八名受害人才是有糟糕的一天，我要求對當地警方的辦案做更深入的調查」。

顧雅明表示，僅過去一個月，媒體上就報導了至少14起針對亞裔的仇恨行為，平均兩天就有一起，且還有案件未被報導，「所有社區應團結起來，停止仇恨。」

史塔文斯基說，「這裡不僅是任何一個人的家，而是我們所有人的家，我們要確保仇恨犯罪被定為仇恨犯罪。」