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市長：遭歧視就舉報 市警會登門警告施暴者

記者和釗宇／紐約報導
白思豪呼籲仇恨犯罪受害者踴躍舉報，稱即便不構成刑事犯罪，市警也將登門警告施暴者。（市長辦公室提供）
白思豪呼籲仇恨犯罪受害者踴躍舉報，稱即便不構成刑事犯罪，市警也將登門警告施暴者。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)18日呼籲仇恨犯罪受害者踴躍舉報，即便不構成刑事犯罪，市警也將登門警告施暴者；他同時宣布將撥款370萬元給「社區茁壯」(Communities Thrive)心理健康援助項目，提供多語言服務，解決包括亞裔在內的少數族裔社區心理健康資源匱乏的問題，以緩解因疫情和仇恨犯罪帶來的壓力；此外，市議長張晟(Corey Johnson)重申絕不容忍針對亞裔的仇恨犯罪，市議員陳倩雯則表示市府應該增加對亞裔社區的投資。

白思豪表示，即便是在疫情前，亞太裔、非洲裔、西語裔等少數族裔社區已經面臨更為嚴重的心理健康風險，比其他社區更需要心理健康資源；而且，疫情導致種族歧視和排外情緒興起，尤其是亞裔目前面臨仇恨犯罪，心理壓力更大。

他指出，即便仇恨行為無法構成刑事犯罪，市警經過調查得到線索後仍會介入，將登門警告施暴者如果再犯可能將面臨刑事指控，起到威懾作用，施暴者若再想進行仇恨暴力行為就需三思；「因此希望受害者勇敢站出來說出你的遭遇，這樣做不僅能夠擴大反亞裔仇恨犯罪的宣傳，更重要的是能看到執法。」民眾可登錄網頁http://nyc.gov/StopAsianHate舉報。

白思豪說，「社區茁壯」將掃除少數族裔社區獲取心理健康協助資源的障礙，包括增加心理健康輔導員、培訓多元語言和文化背景的心理健康輔導員等，預計該項目將首先針對33個疫情較嚴重或心理健康資源缺乏的社區；市府還將為亞太裔、非洲裔、西語裔社區設置不同的項目經理，根據不同社區的文化、語言背景和需求制定計畫，還將與市公立醫院系統合作擴大遠程心理診療服務。

市議員顧雅明表示，疫情已經讓不少民眾心理壓力增加，亞裔目前還面臨仇恨犯罪的挑戰，壓力更大，此舉有利於緩解亞裔民眾的壓力；「很高興這個項目將提供多語言服務，雖然心理健康問題不可能馬上解決，但這是一個好的開始。」

張晟在18日的市議會例會前重申，絕不容忍針對亞裔的仇恨犯罪，「多元化是紐約市最重要的特點，紐約市有全美規模最大的亞裔社區，我們應該做得更好。」他還說，發生在亞特蘭大的槍擊案導致六名亞裔女性死亡，此案無疑是白人至上主義針對亞裔的仇恨犯罪。

陳倩雯則表示，要幫助亞裔社區，除了州、市加強針對仇恨犯罪的立法和管控，還應該增加對亞裔社區的投資，例如不應削減成人英語班的資金。

亞裔 仇恨犯罪 疫情

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