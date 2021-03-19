布碌崙區長出資1萬元 為8大道商家裝監控

亞當斯18日攜手多名8大道業者召開記者會，宣布出資1萬元給當地商家購置和安裝監控錄像，打擊犯罪。(記者顏潔恩/攝影)

美國不斷發生仇視亞裔 暴力犯罪，紐約市愈來愈多的民選官員站出來聲援亞裔；布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)18日在8大道 宣布，將出資1萬元為當地商家安裝街頭監控錄像，在犯罪發生時有效幫助警方鎖定並逮捕嫌犯，同時震攝不法分子，讓他們不敢再猖狂犯罪。

亞當斯18日攜手多名8大道業者舉行記者會，提及近來在亞特蘭大發生六名亞裔女槍殺案，牽動著紐約客的心，並呼籲亞特蘭大警方能將槍擊案以仇恨犯罪展開調查，讓嫌犯得到應有的懲罰。

他表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，全美針對亞裔的仇恨犯罪就不斷發生；大眾必須齊心協力，聲援打擊仇恨亞裔犯罪並作出行動，「如果傷害一個華人 ，代表著傷害整個城市的人。」

亞當斯指出，疫情爆發時，華人社區提供無數的防疫用品、食物等資源給其他族裔，共同撐過難關，即使華人本身也面臨經濟問題，但不吝嗇伸出援手，不該承受來自其他族裔的厭惡。

他並宣布在8大道實行兩年前開始運行的「安全購物者」(safe shopper)計畫，出資為當地商家購置並安裝監控錄像機，朝著大街拍攝；當犯罪發生後，監控錄像的功能不僅是截取嫌犯樣貌，同時也能追蹤其去向，從而幫助警方通緝和逮捕。

亞當斯說，同樣的計畫早在皇冠高地(Crown Heights)、東紐約(East New York)實施，十分有效，多個犯罪者已落網；他這次出資1萬元給8大道，將由布碌崙社聯會會長費小蓮與社區商家溝通，同意加入計畫的商家很快就會完成安裝程序。

經營小巴生意25年的麥德森表示，近來反亞裔情緒高漲，很多華人在美生活感到不再安全；而監控錄像的安裝像是「及時雨」，會給民眾送來定心丸，最重要的是對治安有防禦和保護作用。