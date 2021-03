法拉盛商改區聯合民代反仇恨亞裔 呼喚團結、勇氣

李德怡(講話者)鼓勵亞裔社區團結發聲,共同對抗針對亞裔的仇恨犯罪。(記者牟蘭/攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)18日舉辦主旨為「尊重、團結、勇氣」(Respect, Unity, Courage)的反仇恨亞裔 活動,民選官員、社區代表以及轄區警員一致譴責日益增加仇恨亞裔的暴力犯罪,與會人士鼓勵亞裔不當「啞裔」,勇敢為自己與他人發聲,並呼籲立法機構嚴打仇恨犯罪 。

影音來源:記者牟蘭

活動在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉辦;法拉盛商改區共同主席李德怡鼓勵亞裔社區團結發聲,共同對抗日益增加的仇恨亞裔罪案,她呼籲亞裔受到傷害後應立即報警求助,若看到他人受傷,也需伸出援手,不當旁觀客。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示,根據仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism),2020年較2019年同期,紐約市針對亞裔的仇恨犯罪增加833%,近期也在當地發生多次類似罪案,他希望該活動鼓勵更多亞裔勇敢反擊仇恨言論與仇恨犯罪。

余鈿崧說,作為兩個孩子的父親,他不希望孩子長大後,因自己的亞裔身分感到恥辱;他期盼立法者嚴懲仇恨犯罪者,改變目前法律文獻中的相關條例,避免類似罪案接連發生。

市議員顧雅明表示,近期針對亞裔的攻擊罪案日益增加,甚至發生亞特蘭大按摩院槍案,導致無辜生命消逝;他說,法拉盛是亞裔聚居地,當地也有大量的按摩院與水療中心,他承諾與警方合作,保護每一名居民的生命安全。

顧雅明說,亞裔因受傳統文化影響,希望「多一事,不如少一事」,這會助長不法分子的氣焰,亞裔要發聲反擊;他舉例說,曾有遊民日前進入當地市中心的一家藥房乞討,一名亞裔長者遞出25分錢後,對方不滿甚至企圖毆打長者,最後店員給兩元現金才「息事寧人」。

市警109分局社區事務官黃凌欽表示,為應對亞城槍案,市警總局派遣緊急響應命令小組(Critical Response Command)的12名警員,每天上午7時到下午3時與下午3時到晚上12時在法拉盛市中心巡邏。

黃凌欽說,這些警員也會重點在按摩院附近巡邏,確保商家安全;他呼籲按摩院業者與工作人員遇到罪案後,立即撥打911報警求助,「紐約市警不會因受害人的職業或移民身分,而區別對待」。

法拉盛圖書館館長曾陽、州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)辦公室社區項目與聯絡主任楊旻雯、市主計長斯靜格(Scott Stringer)辦公室代表范小江,與皇后區第七社區委員會主席凱爾提(Eugene Kelty)均參加集會表示支持。