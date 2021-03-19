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法拉盛商改區聯合民代反仇恨亞裔 呼喚團結、勇氣

記者牟蘭／紐約報導
李德怡(講話者)鼓勵亞裔社區團結發聲，共同對抗針對亞裔的仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)
李德怡(講話者)鼓勵亞裔社區團結發聲，共同對抗針對亞裔的仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)18日舉辦主旨為「尊重、團結、勇氣」(Respect, Unity, Courage)的反仇恨亞裔活動，民選官員、社區代表以及轄區警員一致譴責日益增加仇恨亞裔的暴力犯罪，與會人士鼓勵亞裔不當「啞裔」，勇敢為自己與他人發聲，並呼籲立法機構嚴打仇恨犯罪

影音來源：記者牟蘭

活動在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉辦；法拉盛商改區共同主席李德怡鼓勵亞裔社區團結發聲，共同對抗日益增加的仇恨亞裔罪案，她呼籲亞裔受到傷害後應立即報警求助，若看到他人受傷，也需伸出援手，不當旁觀客。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，根據仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)，2020年較2019年同期，紐約市針對亞裔的仇恨犯罪增加833%，近期也在當地發生多次類似罪案，他希望該活動鼓勵更多亞裔勇敢反擊仇恨言論與仇恨犯罪。

余鈿崧說，作為兩個孩子的父親，他不希望孩子長大後，因自己的亞裔身分感到恥辱；他期盼立法者嚴懲仇恨犯罪者，改變目前法律文獻中的相關條例，避免類似罪案接連發生。

市議員顧雅明表示，近期針對亞裔的攻擊罪案日益增加，甚至發生亞特蘭大按摩院槍案，導致無辜生命消逝；他說，法拉盛是亞裔聚居地，當地也有大量的按摩院與水療中心，他承諾與警方合作，保護每一名居民的生命安全。

顧雅明說，亞裔因受傳統文化影響，希望「多一事，不如少一事」，這會助長不法分子的氣焰，亞裔要發聲反擊；他舉例說，曾有遊民日前進入當地市中心的一家藥房乞討，一名亞裔長者遞出25分錢後，對方不滿甚至企圖毆打長者，最後店員給兩元現金才「息事寧人」。

市警109分局社區事務官黃凌欽表示，為應對亞城槍案，市警總局派遣緊急響應命令小組(Critical Response Command)的12名警員，每天上午7時到下午3時與下午3時到晚上12時在法拉盛市中心巡邏。

黃凌欽說，這些警員也會重點在按摩院附近巡邏，確保商家安全；他呼籲按摩院業者與工作人員遇到罪案後，立即撥打911報警求助，「紐約市警不會因受害人的職業或移民身分，而區別對待」。

法拉盛圖書館館長曾陽、州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)辦公室社區項目與聯絡主任楊旻雯、市主計長斯靜格(Scott Stringer)辦公室代表范小江，與皇后區第七社區委員會主席凱爾提(Eugene Kelty)均參加集會表示支持。

「尊重、團結、勇氣」活動由法拉盛商改區發起，旨在鼓勵亞裔社區共同對抗仇恨亞裔犯罪...
「尊重、團結、勇氣」活動由法拉盛商改區發起，旨在鼓勵亞裔社區共同對抗仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)
紐約市警加派警力在法拉盛市中心巡邏。(記者牟蘭／攝影)
紐約市警加派警力在法拉盛市中心巡邏。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 法拉盛 仇恨犯罪

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