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斥韓裔女「滾回共產黨中國」 她竟是已故民主黨參議員女兒

記者金春香／紐約報導
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員莫乃漢的女兒。（視頻截圖）
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員莫乃漢的女兒。（視頻截圖）

日前在曼哈頓街頭攻擊並辱罵一名亞裔女性，叫她「滾回共產中國」的白人女子身分被揭，她是已故民主黨聯邦參議員莫乃漢(Daniel Patrick Moynihan)的女兒莫拉(Maura Moynihan)，但她說自己沒有任何種族歧視或針對亞裔的偏見。

紐約一名韓裔時尚博主Maria Ha 14日外出拍攝時，在曼哈頓22街和第一大道處，被一名白人婦女大罵「你不是這裡的人，滾回共產中國」；隨後Maria叫來在美國出生的韓裔丈夫，夫妻倆質問白人婦女為何發表種族主義言論，該白人婦女不予理會，反問「哦？你不是中國人嗎？」並試圖乘坐計程車離開，離開時更豎出中指再次高喊「滾回你的國家。」

這一切被Maria拍下視頻並上網發布，呼籲大家找出這名白人女性；Maria和丈夫也已經報警，但警方只將該事件定義為騷擾。

莫拉18日向WABC電台承認自己就是視頻中人，但她稱自己的行為與種族歧視或針對亞裔偏見無關，目前她還未被捕，她的名字也未出現在市警報案紀錄上。

莫拉表示，她的一生都奉獻給幫助亞裔民眾上，尤其是她致力於保護西藏人民人權，支持西藏人民脫離共產黨統治。

莫拉是已故民主黨聯邦參議員莫乃漢的女兒，日前擴建後重新啟用的賓州車站大廳，正是以莫乃漢的名字命名，稱為莫乃漢車站大廳(Moynihan Train Hall)。

亞裔 種族歧視 中國

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