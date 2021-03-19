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亞裔女子華埠附近遛狗 突遭吐痰罵「中國佬」

記者金春香／紐約報導
33歲亞裔女性受害者17日晚在曼哈頓下東城遛狗時，被一名男子辱罵「中國佬」。（記者金春香／攝影）
33歲亞裔女性受害者17日晚在曼哈頓下東城遛狗時，被一名男子辱罵「中國佬」。（記者金春香／攝影）

一名33歲的亞裔女子17日晚在曼哈頓下東城遛狗時，被一名男子罵「中國佬」(Fucking Chink)，男子還朝她吐痰，目前市警仇恨犯罪小組正調查偵辦中。

警方表示，33歲的亞裔受害者17日晚8時左右在距離華埠不遠的春街(Spring Street)12號附近遛狗，一名陌生男子開始朝她喊「中國佬」，並朝她吐痰，受害者問她為什麼罵她，該男子繼續朝她喊「愚蠢的中國佬」，並叫她「回去自己的國家」。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)18日表示，針對亞裔紐約民眾的仇恨犯罪數量激增，且有很多犯罪沒有被上報；當前市警正在調查過去兩個半月裡發生的十起仇恨亞裔犯罪，而根據市警數據，去年同一時期市警沒有收到任何針對亞裔的仇恨犯罪報案。

希爾說，亞裔遭到攻擊的案件數字肯定遠高於警方獲得的數字，「我們相信大多數人都會同意這個觀點，所以仇恨犯罪小組正在與亞裔社區搭建更多橋樑，確保大家積極上報所有仇恨犯罪。」

希爾鼓勵受害者站出來舉報，「如果有人傷害到你，那麼他們也很可能會傷害別人。」

亞裔 仇恨犯罪 中國

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