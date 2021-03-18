雪城大學出現仇華字條 校長斥種族偏見展開調查

雪城大學11日至少三棟教學樓內出現針對華生的紙條。（圖片取自Instagram）

紐約上州 雪城大學(Syracuse University)近期頻繁出現仇華事件，大學內三棟建築的公告板出現含有仇恨華裔 言論的紙條，還有華裔學生遭種族歧視 性言語攻擊，相關案件已引起校方重視，正進行調查。

據雪城大學學生胡艾娃(Ava Hu)表示，11日學校內三棟教學樓大廳的公告板張貼了一張針對華裔學生的仇恨紙條，紙條上寫著「小心學校裡有中國政府間諜學生」(Beware of Chinese government student agents on campus)。

該紙條被學校反對種族歧視組織「NotAgainSU」拍照發布在社交媒體上後，引起在校學生強烈譴責，學校也發布了一封公開聲明信，表示會進行調查。

雪城大學副校長就是亞裔，校長的妻子也是亞裔；胡艾娃說，學校過去對於這一類種族歧視言論十分重視，處理得也非常及時和嚴肅；早在疫情發生之前，校內就曾出現過辱華塗鴉，最後學校追查到塗鴉者，並將涉案人員停學。

自從新冠肺炎在美爆發後，針對華裔的仇恨言論與行為不僅在全國蔓延，各大學校園內也頻繁出現；據悉，除了此次張貼在雪城大學的辱華紙條外，今年該校還發生過至少兩次針對華裔學生的攻擊案件。

今年3月校內張貼一張防疫海報，有人在海報上「避免與那些生病的人接觸」一欄寫上「華人」(Chinese)；還有一名雪城大學華裔學生在學校周邊街道步行時，遭到他人用仇恨華裔言語咒罵。

雪城大學校長希費魯德(Kent Syverud)和學校種族多樣性與包容性負責人阿爾弗德(Keith Alford)對此表示，這些辱華事件都在調查中，指出這些行為是可恨並應該被譴責的，「就這些事件而言，我們不知道是否與學校某個學生有關係，但是我們能肯定的是，這些行為和舉止都是有害的，任何帶有種族偏見的人在我們校區都不受歡迎。」