「愚蠢的中國人滾回去」法拉盛少年街頭被襲

一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵「滾回中國去」，遭歹徒多次用籃球攻擊頭部。(取自谷歌地圖)

一名13歲的亞裔 少年日前在法拉盛 一座公園附近被多人推倒 ，多次遭襲擊者用籃球攻擊頭部，期間還遭罵「愚蠢的中國 人，滾回你的國家去」等歧視性語言；紐約市警對此表示，「亞裔仇恨犯罪工作組」已對此案進行調查，至截稿前尚未拘捕任何嫌犯，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，這名13歲的亞裔少年於16日下午6時30分左右，在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)的邦恩公園(Bowne Park)附近，遭到三名陌生外族裔少年的攻擊，對方先將這名受害人推倒在地，隨後多次用籃球砸在他的頭上。

警方稱，受害人被攻擊期間，幾名外族裔少年以「愚蠢的中國人，滾回你的國家去」(Stupid, fxxxing Chinese. Go back to your country)對其辱罵；案件發生後，受害人立即報警求助，他的母親將其送往附近的法拉盛醫院治療，目前情況穩定。

市警「亞裔仇恨犯罪工作組」已介入該案調查，呼籲知情者提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。