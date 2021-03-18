曼哈頓華埠2餐館遭破壞 仇恨犯罪頻傳 商家傍晚就關門

清味蘭州拉麵館的戶外用餐座壓克力被打破。(記者顏嘉瑩/攝影)

位於曼哈頓華埠宰也街(Doyer St.)的中餐館「清味蘭州拉麵館」和「武昌好味道」，16日晚遭人惡意破壞戶外用餐座，業者17日表示，由於近日針對亞裔 的仇恨犯罪激增，再加上亞特蘭大16日發生按摩院槍擊案造成六名亞裔女性死亡，讓華埠商家感到相當害怕，紛紛傍晚就關門。紐約市 警17日加大全市亞裔社區警力，保證民眾安全。

清味蘭州拉麵館和武昌好味道相鄰的戶外用餐座，16日晚遭人破壞，拉麵館的壓克力遭到擊破，武昌的塑膠布被尖物畫破，業主17日上班時發現，才緊急以透明膠帶修補。

武昌好味道老闆娘表示，該店不時就會有附近的遊民進來大吼大叫，由於遊民未造成任何傷害，因此沒有報警，不過卻不堪其擾；隨著天氣轉暖，食客紛紛出來用餐，武昌原本計畫延長營業時間至晚上9時，因針對亞裔攻擊案增加，又發生亞特蘭大槍擊案，擔心太晚下班不安全，於是決定晚上8時關門。

由於按摩院槍案，紐約市警反恐處(Counterterrorism Bureau)加強在紐約市的戒備，並在全市各個亞裔社區部署更多警力，預防類似案件發生；16日晚開始，華埠居民就看到路上有許多警車，17日社區也仍有警車、警察 沿路巡邏。

勿街(Mott St.)紅蘋果禮品店業主李女士說，多起亞裔攻擊案發生後，她不敢太晚下班，大概5、6點天色暗了就關門；對於加大警力的作用，李女士表示，看到警察的確感覺比較安全，「針對亞裔的歧視案從過去一直都有，但就算報警，如果沒有發生嚴重事情，警察也不太處理，至少現在各界開始關注事態嚴重，報警能夠得到快一點的回應。」

市警反恐處(Counterterrorism Bureau)17日表示，正在「密切監視」發生在亞特蘭大的連環槍擊案件，「雖然我們不知道和#NYC有什麼關係，但出於謹慎，我們將在全市的各亞裔社區部署更多警力，以備緊急情況發生。」轄區涵蓋布碌崙8大道華社的市警72分局，17日也宣布將加強華社巡邏，當日巡邏警車不斷。