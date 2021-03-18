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6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

一名華裔男子涉嫌於上周在法拉盛至少六家商場與廣告牌上，留有「殺死中國人」及納粹卐標識等仇恨言論塗鴉或字條，警方17日表示日前已將其拘捕歸案，以仇恨犯罪、刑事毀壞和塗鴉罪名移送法辦；被告對罪行供認不諱，但稱自己效仿他人作案，「我知道是違法的，可是我只寫在紙上」。

法院文件顯示，32歲的洪約瑟(Joshua Hong，姓名皆音譯)於11日與12日，在羅斯福大道、緬街與32大道等商場、銀行與廣告牌上，留有「殺死中國人」及納粹標識等文字。

紐約市警表示，洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下作案經過，市警109分局的警員於12日下午5時左右，將其拘捕，並以仇恨犯罪與刑事毀壞等罪名交由檢方提告；警方紀錄顯示，嫌犯曾於2016年因涉嫌嚴重騷擾罪被捕，尚不清楚被告本次作案動機。

法院文件顯示，位於法拉盛羅斯福大道的一家中餐廳最先報案，該店員工稱有人在店門口廣告牌上寫「去他X的中國老闆，去他X的中國人」，且留有一個卐字標識；位於緬街大通銀行(Chase Bank)的員工隨後報警稱，ATM自動提款機前的歡迎標識上也出現仇恨華裔、卐字標識及辱罵銀行等文字。

根據法院文件，位於緬街交41大道的一家律師事務所隨後報警稱，自家的廣告牌上留有「殺死家長、殺死納粹」(Kill Patarchy, Kill Nazis)的中文塗鴉，下方用英文標有殺死納粹的英文筆記與卐字標識；另有一名32大道的店員報案稱，他在自家店外留有類似塗鴉。

另有民眾表示，在緬街42-35號的商場地下一層的男洗手間內看到一張紙巾上寫有「打倒所有中國的銀行，殺死中國納粹」(Overthrew all Chinese Banks; Kill Chinese Nazis)；華裔張先生在友聯街的招租牌上，也看到留有類似仇恨言論的塗鴉。

法院文件顯示，洪約瑟在警方審訊中供認不諱，承認曾在法拉盛多個大樓內留下仇恨犯罪的塗鴉，他稱自己知道上述行為違法，但他表示只是效仿他人；被告於14日過堂，被檢方以仇恨犯罪、四項刑事毀壞與塗鴉罪名移送法辦，他在他人的擔保下保釋候審，下次出庭時間為5月3日。

洪約瑟涉嫌在法拉盛多地留有仇恨犯罪言論的字條或塗鴉，被警方逮捕後以仇恨犯罪移送法...
洪約瑟涉嫌在法拉盛多地留有仇恨犯罪言論的字條或塗鴉，被警方逮捕後以仇恨犯罪移送法辦。(蕭晨提供)
洪約瑟涉嫌在法拉盛多地留有仇恨犯罪言論的字條或塗鴉，被警方逮捕後以仇恨犯罪移送法...
洪約瑟涉嫌在法拉盛多地留有仇恨犯罪言論的字條或塗鴉，被警方逮捕後以仇恨犯罪移送法辦。(蕭晨提供)

中國 仇恨犯罪 法拉盛

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