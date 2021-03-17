拜登終於撂重話：性騷擾若屬實 葛謨應辭職

葛謨前助理欣頓指控，在20多年前葛謨曾經在擁抱她時，起了生理反應，讓她感到「極度的不舒服且震驚」。(州長辦公室提供)

拜登總統16日表示，如果多位女性指控紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾乃至性侵 犯的調查結果為真，葛謨應該辭職，且可能會面臨刑訴；這是作為葛謨長期盟友的拜登，對此事件最嚴厲與明確的表態。

而指控紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)性侵的前助理欣頓(Karen Hinton)，近日接受媒體訪問時回憶稱，20年前葛謨有次擁抱她時起了生理反應，讓她感到「極度不舒服且震驚」；另一名指控者則透過律師與調查單位表示，葛謨很樂於跟下屬談論他的手掌大小，「以及手掌尺寸代表的意思」。

欣頓日前在接受紐約公共電台(WNYC)訪問時，表示在20年前有次葛謨走近她並給他一個擁抱，「他抱得太緊、太久，讓他下身起了生理反應。」

「我感到極度不舒服且震驚。」欣頓說，「過去我們兩個之間從來沒發生過類似的事。」

葛謨前助手班奈特(Charlotte Bennett)在本周與調查人員視訊會議長達四個多小時，會議結束後她的律師卡茲(Debra Katz)發表聲明，表示班奈特詳細說明性騷擾的細節，並向調查人員提供了120頁以上的同期紀錄和其他書面證據，以證明對葛謨的指控為真。

自性侵醜聞爆發後，要求葛謨下台的呼聲高，聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)16日再次呼籲他應主動辭職，表示「執政夥伴們已失去對葛謨的信心」；州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)也重申葛謨辭職要求，但葛謨卻一再拒絕。

拜登則在16日接受ABC電視台訪問時表示，若最終調查結果顯示這些女性的指控為真，葛謨應該辭職。

目前已有七人指控葛謨對她們有某種形式的性騷擾或不適當的撫摸；州眾議會也已啟動對葛謨的彈劾調查。

西耶納學院(Siena College)最新的民調發現，紐約有50%的民眾認為葛謨不應立即辭職，認為他應馬上辭職的民眾則有35%；另外還有57%受訪者表示，對葛謨處理性侵指控的做法感到「滿意」。

葛謨日前在長島的疫苗接種站時，並未對這些指控置評，也未回答現場記者問題。

針對葛謨性騷擾案的獨立調查，由州檢察長詹樂霞(Letitia James)選定前紐約南區聯邦代理檢察官金賢俊(Joon H. Kim)和職場歧視律師克拉克(Anne Clark)主導。