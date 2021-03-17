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皇后區州高等法院 撤銷密封近700起賣淫案

記者朱蕾／紐約報導
應凱茲(中排中)的要求，法官芹田鬥子(中排左)撤銷並密封近700起賣淫案訴訟。(視頻會議截圖)
應凱茲(中排中)的要求，法官芹田鬥子(中排左)撤銷並密封近700起賣淫案訴訟。(視頻會議截圖)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)要求，皇后區紐約州高等法院女法官(Acting Supreme Court Justice)芹田鬥子(Toko Serita)16日撤銷並密封近700起賣淫案，這些被告都被控賣淫罪或以從事賣淫或與賣淫有關的街頭遊蕩罪。

凱茲表示，她自去年1月上任皇后區地區檢察官以來，就沒有以模糊的遊蕩法(loitering law)起訴任何人，該法律往往針對被執法人員懷疑為從事賣淫的女性、跨性別者和少數族裔，而且很多僅根據其外貌；上月，州議會採取行動並最終廢除了這項法規。

「歷史數據表明，在該法規的執法上，主要是基於性別或外貌來實施逮捕。」凱茲說，「撤銷涉及不公平以及與現已廢除的法規有關的案件，使我們的社區民眾免遭被捕的附帶後果」。

凱茲16日要求法官撤銷並密封673個指控賣淫和賣淫相關的案件和逮捕令；法官芹田鬥子批准了凱茲的動議；案件被密封後，這些案件的被告在這一問題上將沒有犯罪紀錄。

凱茲表示，「我們需要提供協助，包括支持項目和必要的手段，幫助她們安全離開性交易領域，而不是起訴她們。」

皇后區州高等法院人口販運干預法庭(Trafficking Intervention Court)首席法官芹田鬥子感謝凱茲，並表示她完全支持撤銷和塵封這些案件的動議，「今天被撤銷案件中的每個人都已受到刑事司法系統的影響，這一決定將使她們能持繼續自己的人生。」

芹田鬥子表示，「對我來說，這是非常激動的時刻，因為多年來，我作為皇后區販運干預法庭的首席法官，審理了數千起案件；我們親眼目睹了這些法律對女性和跨性別者生活的破壞性影響，其中許多人是人口販運的受害者，在商業性交易中受到嚴重剝削，或僅因遊蕩法被逮捕」。

皇后區 紐約州

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