市警改革草案百頁報告紙上談兵？ 市議會質疑太長沒人看

市警改革的60項建議中，還要求市警加強與移民社區關係。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 議會16日針對市警改革和改造合作計畫草案(New York City Police Reform and Reinvention CollaborativeDraft Plan)舉行公聽，提出60項建議，旨在加強市警透明度並建立與社區的夥伴關係，增進警民互信；但市議會認為，雖然方案內容具有建設性，但長達100多頁的報告鮮少會有民眾逐一閱讀，要求市警加強推廣並與各方合作，才能達到改革效果。

市議會公共安全委員會舉辦的公聽會上，該委員會主席亞當斯(Adrienne Adams)表示，市警系統中根深柢固的問題，是造成社區面對歧視與不平等的部分原因，警務改革並非只針對警察 ，只有完成改革，才能真正從根源停止種族歧視 和警察暴力的問題。

在公聽會上作證的紐約市第一副市長弗雷翰(Dean Fuleihan)介紹，目前由市府提出的草案共有60項建議，其中五大原則包括：了解並持續審視過去及現在的社區警務；與人民建立透明互信關係；建設社區夥伴關係；消除因貧窮導致犯罪的管道；找到建立多元、靈活並支持警務體系的方式。

弗雷翰解釋，其中管理紀律、與民眾建立透明互信關係中，將設立「丁勤時計畫」(Dinkins Plan)，將打擊警察腐敗委員會和市警督察長辦公室納入公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board，CCRB)，允許民眾投訴，以加強對警察行為和操守的監管。

建議中還要求市警加強與移民社區關係，指出在低收入、有色人種社區中，警察往往需處理複雜的社會、情感及行為問題，市府將有系統性的資源投入到這些社區，並提供協助。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)說，五大區治安變差，人民的聲音市警都有聽到，他了解民眾只是希望在有尊嚴的情況下，保持人身安全，他也希望能夠與民眾站在一起改變體制，建立更公正與公平的社會。

不過亞當斯也質疑，即便市警改革與民眾生活息息相關，但長達100多頁的報告不會有人真正讀完，對此市府表示，自本月5日公布第一階段改革內容後，已收到民眾針對增加互信關係以及市警訓練等議題討論；亞當斯則說，市警除了執行內容外也應該到社區推廣，否則只是紙上談兵。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則認為，草案內容沒有問題，但現階段市警體制仍在傷害人民，各單位都應該要抓緊機會迅速開啟改革，才能夠為社區帶來真正的安全。